05 июля 2024, 16:45

В России предложили переснять 30 советских фильмов

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Министерство просвещения представило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций. Ведомство предложило переснять 30 советских лент и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы, сообщил Союз кинематографистов России.

В министерстве уточнили, что выпуск новых фильмов должен способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

В перечень ведомства попали такие известные советские ленты, как «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) режиссера Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (1959) и «Война и мир» (1967) режиссера Сергея Бондарчука, «Летят журавли» (1957), режиссера Михаила Калатозова и другие.

Для экранизации в Минпросвещения предложили «Севастопольские рассказы» писателя Льва Толстого, рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди», рассказ Александра Солженицына «Матренин двор» и другие произведения.

Ранее писатель Платон Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики. Например, переснятый фильм «Кавказская пленница» он назвал «запредельным днищем».

Кино Режиссер Фильмы Россия
05 июля 2024, 04:01
Киноляп с прической Абдулова нашли в комедии «Ищите женщину»
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Внимательные зрители нашли киноляп в советском комедийном фильме «Ищите женщину», где актер Александр Абдулов сыграл роль одного из главных героев. Об этом сообщил РБК.

Режиссеры комедии допустили один киноляп. В первой серии можно увидеть, как герой Абдулова Робер де Шаранс, лоб которого закрывает челка, подходит к машинистке. Спустя пару секунд, волосы артиста уже зачесаны аккуратно набок.

Когда в контору зашел мэтр Роше, волосы Абдулова приняли первоначальный вид. При этом актер не покидал зал, чтобы скорректировать укладку.

Ранее ошибку разглядели в музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Метаморфозы с прической произошли у главной героини Алены, которую играла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее была длинная коса, потом появились короткие волосы, затем они снова отрасли.

Режиссер Фильмы Актеры
03 июля 2024, 17:57
Умер заслуженный деятель искусств Георгий Федоренко
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На 87-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, пианист и педагог Георгий Федоренко. О его смерти сообщили в Telegram-канале Мемориального музея-квартиры Елены Гнесиной.

Артиста не стало в понедельник, 1 июля. Причина смерти не уточняется.

Георгий Федоренко родился 225 ноября 1937 года. Он окончил Новосибирскую консерваторию, а затем - аспирантуру ГМПИ имени Гнесиных по классу камерного ансамбля А. Д. Готлиба. Музыкант выступал в концертах в составах различных ансамблей, работал концертмейстером Ленинградской академической капеллы, а также заведовал кафедрой камерного ансамбля и квартета.

Федоренко ездил с гастролями по Европе, США и Канаде. Он был организатором и членом жюри многих региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Концерты Россия Музыка конкурсы
03 июля 2024, 17:39
«Нет ничего особенного». Вручение «Ники» сериалу «Слово пацана» раскритиковали
РИА «Новости»
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, получил специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника». Кинокритик Давид Шнейдеров на стриме 360.ru рассказал, почему не поддержал выбор киноакадемии.

«Для меня это обычный сериал, в котором ничего особенного, кроме операторской работы, нет», - заявил Шнейдеров.

Он признался, что не голосовал за сериал и не сочувствовал никому из персонажей.

«Это плохо, потому что в любом произведении не может быть только левая пара ботинок, должна быть правая», - подчеркнул кинокритик.

Он добавил, что в «Слове пацана» нет антипода, нет человека и героя. Также он указал на логические ошибки в сериале.

«Я помню то время, я вижу много вранья в этом сериале. <...> Мне не очень интересно было», - подытожил Шнейдеров.

Ранее композитор Григорий Гладков призвал россиян забыть о сериале «Слово пацана», сравнив негативное влияние от него с курением.

Сериалы Режиссер Работа
03 июля 2024, 10:40
Ремейк «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России
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Кинокомпания Arna Media создаст в России ремейк итальянской комедии «Укрощение строптивого». О съемках новой версии картины сообщил портал kinobusiness.com со ссылкой на пресс-службу.

В оригинальной ленте 1980 года в главных ролях сыграли актеры Адриано Челентано и Орнелла Мути. По сюжету в вымышленной итальянской деревне Равиньяно недалеко от Портофино убежденный холостяк со скверным характером Элиа встречает красавицу Лизу, которая всеми силами пытается влюбить его в себя.

Фильм оказался суперхитом и стал лидером проката в СССР в 1983 году. Картина до сих пор занимает высокие позиции во многих рейтингах кинолент.

Кто сыграет в российской версии «Укрощение строптивого» пока не сообщается. Сценарий фильма находится в разработке. Съемки начнутся весной 2025 года на юге России. Премьеру запланировали на начало 2026-го.

«Нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия - современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», - прокомментировала генеральный продюсер Надежда Мотина.

Ранее актриса Елена Санаева предрекла провал ремейку фильма «Приключения Буратино». По словам артистки, у нынешних актеров зачастую плохая дикция, поэтому хорошей картины не получится.

Италия СССР Картины Фильмы Россия Актеры Орнелла Мути

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