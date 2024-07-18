В «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента
Зрители обратили внимание на несколько киноляпов в комедии «Джентльмены удачи», вышедшей в прокат СССР в 1971 году. Несовпадения коснулись татуировок на руке бандита Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, сообщили журналисты РБК.
Леонову на съемках наносили на тело временные изображения. Когда они стирались, их приходилось дорисовывать, поэтому в ряде эпизодов татуировки не совпадают.
В сцене заселения в гостиницу на плече лже-Доцента можно увидеть изображение лампочки, направленной вниз. А когда он чуть позже общается с заведующей детским садом, лампочка смотрит наверх. В эпизоде, где Трошкин приобщает своих подопечных к здоровому образу жизни, татуировок на его теле почти нет.
Ранее зрители разглядели неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе расстегивался и застегивался коричневый пиджак.