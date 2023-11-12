Ушел из жизни создатель «Детективного агентства „Лунный свет“» Роберт Батлер

Родные Батлера сообщили изданию, что режиссера не стало 3 ноября - за две недели до его 96 дня рождения. О причинах смерти не сообщается.

Роберт Батлер стоял у истоков таких культовых сериалов как «Детективное агентство „Лунный свет“» с Брюсом Уиллисом, «Звездный путь», «Бэтмен», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Также он работал над телепроектами «Коломбо», «Сумеречная зона», «Миссия невыполнима», «Турбулентность» и многими другими.

Батлер был дважды удостоен премии «Эмми» за лучшую режиссуру драматического телесериала: в 1973 (сериал «Печальный рыцарь») и 1981 году («Блюз Хилл-стрит»). В 1974 году получил эту премию как лучших режиссер года.