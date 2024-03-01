01 марта 2024, 00:14

Ушел из жизни кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани

РИА «Новости»
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Итальянский кинорежиссер и сценарист, обладатель международных премий Паоло Тавиани ушел из жизни в возрасте в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета il Messaggero.

По информации издания, Паоло Тавиани умер в больнице Рима после непродолжительной болезни.

Паоло Тавиани вместе со своим братом Витторио, умершим шесть лет назад, завоевал множество международных кинопремий. В 1977 году получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за картину «Отец-хозяин». В 1982 году - Гран-при Канн за фильм-притчу «Ночь Святого Лаврентия». Картина также была номинирована на «Оскар».

В 2002 году братья завоевали главный приз Московского Международного кинофестиваля за фильм «Воскресенье» по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

Кино Режиссер Фильмы Фестивали
29 февраля 2024, 14:00
Умер актер из сериалов «Карпов» и «Мент в законе» Павел Маркин
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Актер театра и кино Павел Маркин скончался на 54-м году жизни. Трагическое событие произошло 4 февраля, но широкой общественности стало известно об этом лишь сегодня, уточнил портал «Росбалт».

Маркин был выпускником актерско-режиссерского факультета Театра-школы Ролана Быкова, принимал участие в работе театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно работал в кинематографе.

За свою карьеру он воплотил в жизнь множество уникальных персонажей в 78 кинопроектах, включая такие известные работы, как «Семейные тайны», «Линия защиты», «Господа офицеры», «Слепой», и многие другие. Он также снимался в популярных сериалах: «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Час Волкова», «Мент в законе-6», «Карпов-2», «Реальные пацаны», «Молодежка» и других.

Последними произведениями, в которых он принял участие, стали «Арбатские тайны» и «Райский». В данный момент они находятся на стадии производства.

Кино Театры Актеры
28 февраля 2024, 20:07
Александр Македонский по прозвищу Шалун. Как делается новая история
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Американская компания Netflix выпустила сериал о царе Александром Македонском. Историю презентовали как документальную, но что получилось по итогу? Великого полководца изобразили гомосексуалистом, и все внимание зрителей старались фокусировать только на этом. Своей оценкой провального проекта с «360» поделился писатель и публицист Платон Беседин.

Далее - его прямая речь.

Netflix, штампующий сериалы один за другим (так часто, что кажется, будто кругом один только Netflix) взялся за весьма заманчивый и более чем предсказуемый вариант - слепил историю об Александре Македонском.

До этого, пожалуй, самой известной экранизацией жизни великого завоевателя была лента Оливера Стоуна с Колином Фаррелом в главной роли. Но то был художественный фильм, а вот Netflix переиграл ситуацию и снял как бы документальный фильм, разбавленный драматическими вставками.

Бафомет, как известно, по одной из версии, андрогин - и именно таких андрогинов воспитывает или реально, чисто физиологически, плодит современная социокультурная матрица. В том числе и при помощи вот таких сомнительных, но весьма показательных с точки зрения банальности зла сериалов.

*ЛГБТ-движение - признано в России экстремистским и запрещено.

Причем не всегда доносится, чем реально занимался и прославился тот или иной человек, кроме того, что был геем. Таким нехитрым, но довольно эффективным способом выстраивается убийственная цепочка, в которой талантливый человек автоматически равно гей.

Однако именно таков дух времени и таково воспитание в соответствии с этим духом времени. Я бы даже сказал, почти инкубаторное выращивание людей, которые не знают ни истории, ни культуры, но зато буквально зациклены на вопросах идентичности.

С той разницей, что в конечном счете никакой особой идентичности новому обществу не предлагается - наоборот, планируется стандартизировать и отформатировать всех по единому образцу.

Например, стратегический талант Александра в новой работе Netflix не отражен совершенно - люди бьются, точно в английском пабе, стенка на стенку. А драматические вставки скорее бы подошли какой-нибудь дешевой мелодраме с мистическим уклоном. Все эти кровавые знамения - это вам в «Сумерки», господа.

Однако вот с чем действительно заморочились создатели сериала, так это с гомосексуальностью Александра Македонского. Данный аспект подан в сериале и так, и эдак - заход то с одного голубого ракурса, то с другого.

А, зрители, вы не поняли, что Александр Македонский был геем? О как! Сейчас мы вам еще раз подробно объясним и напомним. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще, был геем Македонский или нет, доподлинно неизвестно, хотя, скорее, был. Но тут ведь фокус - и в Netflix это прекрасно понимали - в другом.

Это один из краеугольных камней в фундаменте запрещенной в России ЛГБТ*-пропаганды. Это то, что когда-то сделало гомосексуальность модной и привлекательной.

И если раньше это делалось хоть и навязчиво, но все равно несколько осторожно и завуалировано, то сейчас реализуется напрямую, без каких-либо экивоков. При этом отбрасывается, как мы видим по тому же сериалу «Александр: становление бога», любая другая составляющая.

Сериалы ЛГБТ
28 февраля 2024, 04:43
Появился трейлер сериала «Морозко», где Аглая Тарасова ищет идеального донора спермы
РИА «Новости»
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Появился трейлер нового комедийного сериала Юлии Лысовой «Морозко», главная героиня которого в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой ищет идеального донора спермы на футбольном поле в последний день перед наступлением климакса. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2024 года, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

По сюжету героиня Тарасовой вроде бы является успешной девушкой, которая работает на телевидении. При этом ей не нравится то, чем она занимается, нет ни семьи, ни друзей, а только чучело хорька, которое она держит в своей съемной квартире.

Все меняется, когда доктор сообщает ей неутешительный диагноз. У нее остался только один день, чтобы зачать ребенка и успеть стать матерью. В баре она знакомится с героем Никиты Ефремова, который приводит ее на футбольное поле для подбора подходящей кандидатуры.

По словам режиссера-постановщика и автора сценария Юлии Лысовой, сериал был написан на основе личной и семейной истории. Именно это заинтересовало и актеров, сыгравших главных героев.

«Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история», - призналась Тарасова.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику , отметив, что после переделки знакомые герои становятся какими-то «мутантами».

Трейлеры Фильмы Россия Актеры
26 февраля 2024, 11:01
Умер актер из сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов
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На 58-м году жизни скончался известный актер театра и кино Павел Поймалов. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в труппе которого артист состоял с 1992 года.

Актер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Причина его смерти не называется.

«О дне прощания сообщим дополнительно», - отметили в театре.

Поймалов был выпускником драматического отделения Горьковского театрального училища, а также учился на режиссерско-актерском курсе ГИТИСа.

За время своей работы в МТЮЗ он сыграл множество разнообразных ролей, в том числе Анучкина в «Женитьбе», Жадова в «Доходном месте», Репортера в «Собачьем сердце».

Помимо работы на театральной сцене, Павел Поймалов играл в более чем 40 кинопроектах, включая такие, как «Каменская», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Сделка», «Угон», «Аферисты», «Смерть шпионам», «Город», «Последняя электричка», «Призраки прошлого», «Императрицы» и другие.

Театры Актеры

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