Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева

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«В ноябре в Доме актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны», - отметили в организации.

Творческий путь Кудрявцевой стартовал на сцене Ленинградского театра юных зрителей. Ей сразу же удалось там стать ведущей актрисой.

Более чем за 40 лет работы в «Петербург-концерте» артистка сыграла в большом количестве моноспектаклей и музыкальных программ. Кудрявцева была дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов.

На счету у Кудрявцевой роли в таких культовых сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».