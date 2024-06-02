02 июня 2024, 11:55

Умерла звезда фильма-спектакля «Золушка»

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Заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова.

Коллеги актрисы выразили слова сочувствия ее семье и близким. В театре отметили, что Алабина обладала неповторимой индивидуальностью - в ней сочетались и женственность, и озорной мальчишеский задор.

В комментариях к записи поклонники артистки вспомнили о ее прекрасном голосе, который часто звучал на радиостанции «Юность».

Алабина посвятила театру всю свою жизнь. Она играла в спектаклях «Планета надежды», «Золушка», «Принцесса Турандот», «Приключения Гекльберри Финна», «Конармия» и других.

Ранее из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ее похороны прошли 1 июня на Троекуровском кладбище.

Россия Спектакль Театры
01 июня 2024, 18:48
Фильм «Мой любимый чемпион» показали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве
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В Москве на ВДНХ в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» презентовали фильм «Мой любимый чемпион». Предпоказ приурочили ко Дню защиты детей.

Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней Саши и ее коня по кличке Джонатан. Отец девочки решил продать животное, так как содержать Джоника стало дорого. Ребенок готов пойти на все, чтобы любимый питомец остался в семье. Главные герои преодолеют непростой путь, который приведет их к новым открытиям и большим победам.

После премьеры создатели картины провели встречу со зрителями. Самые активные получили билеты в кино. На показе было много гостей, в том числе, представители Министерства культуры, Минспорта и сотрудники Центра спортподготовки сборных команд России, а также Федерация конного спорта.

Первый советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов пояснил, что хотел с помощью фильма напомнить обществу о таких ценностях, как верность, дружба, искренность, любовь, уважение и терпение.

Фильм «Мой любимый чемпион» выйдет в прокат 27 июня. Сейчас его можно увидеть только в павильоне «Роснефти», а также там можно послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

«И, конечно, мы хотели погрузить зрителя в этот красивый великолепный мир конного спорта и поразить воображение зрителя. И, возможно, уже встретить зрителя после просмотра этого фильма на трибунах конных спортивных соревнований, а возможно даже на коне», - добавил он.

Актриса, исполнившая главную роль в картине, Василиса Коростышевская подчеркнула, что для нее эта история не только про дружбу, но и про достижение целей, упорство и отношения родителей с детьми.

Дети Кино
01 июня 2024, 18:24
Завершились съемки первого российского блокбастера с Наталией Орейро
РИА «Новости»
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Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро снялась в российском семейном блокбастере «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2026 году. Об окончании съемок объявила киностудия имени Горького, сообщил «Царьград».

Роли в киноленте исполнили артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов. Ярким событием для фильма стало участие аргентинской звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро.

По информации издания, латиноамериканская певица и актриса поразила коллег своим профессионализмом и душевностью. Каримов признался журналистам, что всегда мечтал работать с Орейро на одной площадке.

По данным Telegram-канала Mash , иностранная артистка покинула Россию в апреле. Последние сцены семейного блокбастера снимались в усадьбе Ивановское в Подольске. Ее территорию огородили и на протяжении месяца, туда не пускали посетителей.

Сериалы Фильмы Кристина Асмус Актеры Наталия Орейро Дед Мороз
31 мая 2024, 18:58
Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов
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Не стало советского и российского актера Владимира Крылова. Он умер 27 мая в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

О причинах и обстоятельства смерти артиста - пока ничего не известно. Дату церемонии прощания представители театра объявят позже.

В 1966 году Крылов стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1994 годы он солировал в Ленинградском театре музыкальной комедии, служил в Михайловском театре.

Одной из ярких ролей Крылова стала работа в постановке «Старик Хоттабыч». Речь идет о мюзикле, созданном в 1980 году Геннадием Гладковым.

Санкт-Петербург Театры Актеры
31 мая 2024, 15:04
Руководители музеев новых регионов прошли образовательную программу в Москве
РИА «Новости»
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В Москве провели образовательную сессию проекта «Музейные маршруты» для руководителей музеев новых регионов России. Эксперты Министерства культуры подготовили четырехдневную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями учета и хранения музейных предметов, работой с каталогом Музейного фонда и методами организации детских центров. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Сессия проекта состоялась в рамках международного фестиваля «Интермузей - 2024».

«Мы продолжаем активную работу по интеграции работников культуры из новых регионов в музейное сообщество России. Одним из главных направлений этой работы является улучшение качества подготовки профессиональных кадров», - отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Практические сессии провели в федеральных музеях. Специалисты рассказали участникам о применении технологии искусственного интеллекта, представили планы усовершенствования поиска по изображениям в рамках Госкаталога. Темами обсуждения также стали охрана авторских прав и кибербезопасность.

Для участников устроили интерактивную экскурсию по экспозиции павильона «Атом» выставки-форума «Россия». Третьяковская галерея пригласила работников в здание музея на Крымском Валу, Государственный исторический музей организовал экскурсии по выставкам «Дикое поле. В вечном движении» и «Полковые музеи». В Покровском соборе на Красной площади также подготовили специальную программу.

В финальный день состоялся круглый стол по теме технического оснащения региональных и муниципальных музеев нацпроекта «Культура».

Экскурсии Музеи Россия Москва

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