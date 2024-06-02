Умерла звезда фильма-спектакля «Золушка»

Читайте нас в:

Коллеги актрисы выразили слова сочувствия ее семье и близким. В театре отметили, что Алабина обладала неповторимой индивидуальностью - в ней сочетались и женственность, и озорной мальчишеский задор.

В комментариях к записи поклонники артистки вспомнили о ее прекрасном голосе, который часто звучал на радиостанции «Юность».

Алабина посвятила театру всю свою жизнь. Она играла в спектаклях «Планета надежды», «Золушка», «Принцесса Турандот», «Приключения Гекльберри Финна», «Конармия» и других.

Ранее из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ее похороны прошли 1 июня на Троекуровском кладбище.