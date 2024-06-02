Умерла звезда фильма-спектакля «Золушка»
Заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова.
Коллеги актрисы выразили слова сочувствия ее семье и близким. В театре отметили, что Алабина обладала неповторимой индивидуальностью - в ней сочетались и женственность, и озорной мальчишеский задор.
В комментариях к записи поклонники артистки вспомнили о ее прекрасном голосе, который часто звучал на радиостанции «Юность».
Алабина посвятила театру всю свою жизнь. Она играла в спектаклях «Планета надежды», «Золушка», «Принцесса Турандот», «Приключения Гекльберри Финна», «Конармия» и других.
Ранее из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ее похороны прошли 1 июня на Троекуровском кладбище.