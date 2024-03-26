Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева

«14 марта ушла из жизни знаменитая цыганская певица и актриса Соня Тимофеева», - сообщил он.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году. Она дебютировала на экране в 1968 году, а зрителям запомнилась по участию в картине «Цыган». Она выступала в театре «Ромэн», была солисткой Москонцерта, а в 1990-е актриса ушла из театра.

Похороны прошли в узком семейном кругу.

Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале « Россия 1 » рассказал ведущий Андрей Малахов.