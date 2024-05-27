Умерла создательница мультсериала «Гора самоцветов» Ирина Капличная
На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети «ВКонтакте».
Капличная скончалась 23 мая. Причины смерти не уточняются.
«Норштейн-студия приносит соболезнования близким Ирины Александровны и всему миру анимации», - написали в пресс-службе фонда.
Ирина Капличная родилась 20 сентября 1945 года в Полтаве. В 1971-м окончила киноведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко - Карого. С 2004 по 2008 год она создала 26 серий мультсериала «Гора самоцветов». Кроме того, Капличная была организатором Международного кинофестиваля анимационных фильмов «КРОК».
На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети « ВКонтакте ».