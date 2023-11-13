Умерла советская и латышская актриса Мудите Шнейдере

Мудите Шнейдере пришла в «Дайлес» сразу после окончания театрального факультета Латвийской государственной консерватории - в 1955 году. Этому театру актриса посвятила всю свою актерскую жизнь, проработав в нем 40 лет.

Тогда же, в 1955 году Мудите Шнейдере снялась в кино, сыграв Лиену в «Весенних заморозках». Также она сыграла в фильмах «Причины и следствия», «Спасибо за весну», «Эта опасная дверь на балкон», «День без вечера» и «Личная жизнь Деда Мороза».