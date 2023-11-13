13 ноября 2023, 02:45

Умерла советская и латышская актриса Мудите Шнейдере

kino-teatr.ru
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В Латвии в возрасте 88 лет умерла советская и латышская актриса Мудите Шнейдере. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Дайлес».

Мудите Шнейдере пришла в «Дайлес» сразу после окончания театрального факультета Латвийской государственной консерватории - в 1955 году. Этому театру актриса посвятила всю свою актерскую жизнь, проработав в нем 40 лет.

Тогда же, в 1955 году Мудите Шнейдере снялась в кино, сыграв Лиену в «Весенних заморозках». Также она сыграла в фильмах «Причины и следствия», «Спасибо за весну», «Эта опасная дверь на балкон», «День без вечера» и «Личная жизнь Деда Мороза».

Латвия Кино
12 ноября 2023, 23:16
Ушел из жизни создатель «Детективного агентства „Лунный свет“» Роберт Батлер
Кинопоиск
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В Лос-Анджелесе скончался трехкратный обладатель премии «Эмми», режиссер и продюсер Роберт Батлер, создавший ряд популярных и даже культовых сериалов. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Родные Батлера сообщили изданию, что режиссера не стало 3 ноября - за две недели до его 96 дня рождения. О причинах смерти не сообщается.

Роберт Батлер стоял у истоков таких культовых сериалов как «Детективное агентство „Лунный свет“» с Брюсом Уиллисом, «Звездный путь», «Бэтмен», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Также он работал над телепроектами «Коломбо», «Сумеречная зона», «Миссия невыполнима», «Турбулентность» и многими другими.

Батлер был дважды удостоен премии «Эмми» за лучшую режиссуру драматического телесериала: в 1973 (сериал «Печальный рыцарь») и 1981 году («Блюз Хилл-стрит»). В 1974 году получил эту премию как лучших режиссер года.

США Сериалы Кино Режиссер
12 ноября 2023, 20:40
Сайт Большого театра не выдержал наплыва желающих купить билет на «Щелкунчика»
Телеканал «360»
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Открывшаяся онлайн-продажа на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привела к перебоям в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях. Предупреждение о нестабильной работе сайта появилось на главной странице.

«Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета „Щелкунчик“ возможны перебои в его работе», - указали в сообщении.

В администрации добавили, что специалисты начали работать над устранением неполадок. Тем, кто столкнулся с проблемами в работе онлайн-касс, предложили зайти на сайт позднее.

Повышенный спрос на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привели к огромным очередям около Большого театра. В минувшую пятницу, 10 ноября, источник «360» сообщил, что одной стоящей в кассу женщине стало плохо. Из-за ограниченного числа билетов люди проводят в очереди за покупкой несколько часов и даже дней.

Ситуацией воспользовались перекупщики, которые начали продавать места в очереди. Суммы варьируются от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от близости к кассе.

Театры Москва 2023
12 ноября 2023, 01:52
Новый киноляп нашли в фильме «Титаник»
YouTube
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Поклонники художественного фильма «Титаник» обнаружили новый киноляп. В этот раз они указали на метаморфозы с одеждой героя Леонардо Ди Каприо, сообщил РБК.

В одной из сцен у героя Леонардо Ди Каприо - Джека - происходят странности с одеждой. Это можно заметить в эпизоде, когда молодой человек прикован к трубе, а Роза пытается его освободить. Круизный лайнер тогда уже получил пробоину и начал тонуть.

Видно, что на Джеке надеты брюки на подтяжках и рубашка. На моменте, когда девушка смогла его освободить, оператор навел камеру на главного героя. И здесь уже видно, что подтяжки исчезают. Поклонники ленты предположили, что дубли сцены могли снимать в разное время.

Ранее зрители нашли сразу три коноляпа в советском фильме «Кавказская пленница». Причем все они оказались в одной сцене, когда герой Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы ведут себя странно.

Кино Фильмы
11 ноября 2023, 02:04
«Напоминает жвачку». Новый блокбастер про вселенную «Мстителей» вышел в мировой прокат
Кадр из фильма
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В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными — от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

Сюжет фильма крутится вокруг сразу трех героинь: Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Камалы Хан (Мисс Марвел) и Моники Рамбо, которые, как и положено по жанру, борются со вселенским злом. При этом главные героини выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Судя по отзывам, фильм получился эффектный и красочный, но не очень интересный. Основные претензии критики озвучили к сюжету картины, который не может удержать внимание зрителей в течение почти двух часов хронометража.

«Чокнутые сражаются за „квантовые браслеты“ и контроль над „точками прыжка“ в сиквеле, напоминающем жвачку», - так кратко передала сюжет фильма Газета The Guardian.

TimeOut назвал новый фильм «мешаниной разных шоу». Издание отметило, что только преданные поклонники киновлесенной смогут «догнать невразумительный сюжет» картины.

Критики The New York Times высказались еще более жестко: «Вы видели этот фильм раньше, 32 раза», имея в виду, что огромная киновселенная погрязла в бесконечных самоповторах.

Первый тизер-трейлер нового блокбастера Marvel опубликовал в апреле 2023 года.

В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными - от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

Кино Фильмы

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