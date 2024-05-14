Умерла советская актриса Байба Индриксоне

Артистка ушла из жизни во вторник. Церемонию прощания запланировали на 20 мая. Она пройдет в Белом зале Латвийского национального театра в 12:00.

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Ее актерская деятельность началась с участия в фильме «Райнис» 1949 года. После окончания в 1952 году драматического отделения Государственной консерватории Латвийской ССР артистка посвятила свою жизнь работе в Латвийском национальном театре.

Она запомнилась зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Театр», «Без вести пропавший», «Сильные духом», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Слуги дьявола» и многих других.