14 мая 2024, 18:23

Умерла советская актриса Байба Индриксоне

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Советская и латвийская актриса театра и кино Байба Индриксоне скончалась на 93-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Латвийского национального театра.

Артистка ушла из жизни во вторник. Церемонию прощания запланировали на 20 мая. Она пройдет в Белом зале Латвийского национального театра в 12:00.

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Ее актерская деятельность началась с участия в фильме «Райнис» 1949 года. После окончания в 1952 году драматического отделения Государственной консерватории Латвийской ССР артистка посвятила свою жизнь работе в Латвийском национальном театре.

Она запомнилась зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Театр», «Без вести пропавший», «Сильные духом», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Слуги дьявола» и многих других.

Кино Театры
14 мая 2024, 17:24
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Домогаров подал заявление в отдел кадров сегодня, 14 мая. Последний рабочий день известного актера наступит 28 мая. Директор артиста доставила документ в театр и подтвердила, что Домогаров больше не будет там появляться. Трудовую книжку заберет его адвокат.

Основным фактором, побудившим ведущего артиста покинуть труппу, стал его конфликт с новым художественным руководителем, Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Домогаров неоднократно заявлял, что их действия направлены на уничтожение репутации знаменитого учреждения.

Осенью народного артиста отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Причиной стало его участие в фестивале на Кипре.

Театры Актеры
14 мая 2024, 15:05
Фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих
Global Look Press
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Фильм актера Брэда Питта о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих в мире. Его бюджет превысил 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Сarscoops.

Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, а в качестве исполнительного продюсера - семикратный чемпион мира и выдающийся гонщик Льюис Хэмилтон.

Главную роль в кинофильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль бывшего гонщика Сонни Хэйса. Пережив страшную аварию, Хэйс оставил Формулу-1, но по просьбе друга решает вернуться на большие гонки. Он становится наставников молодого талантливого британца, будущего чемпиона Джошуа Пирса.

Для съемок Питт прокатился на настоящем гоночном автомобиле. Вместе с партнером по площадке Демсоном Идрисом он пилотировал машины, адаптированные под гонки Формулы-1. Это потребовало дополнительного обучения и страховки, что внесло свой вклад в общую стоимость фильма. Первоначально картину оценивали в 140 миллионов долларов.

Производство фильма началось в июле 2023 года, прямо перед забастовкой профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Голливуд приостановил съемки на 118 дней, что также существенно повлияло на затраты киногруппы.

Распространение фильма будет происходить через сервис Apple TV. Продюсеры надеются с помощью подписок пользователей компенсировать затраты на производство.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик» с Питтом в главной роли. Эта лента должна была стать последним проектом автора «Криминального чтива».

Кино Фильмы Машины Актеры Брэд Питт
14 мая 2024, 14:44
Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук»
РИА «Новости»
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Актер Даниил Вахрушев рассказал о кастинге на роль учителя физкультуры Фомы в популярном сериале «Физрук». По его словам, на эту роль, кроме Дмитрия Нагиева, пробовался и Михаил Пореченков. Об этом он сообщил в беседе с «Газета.Ru».

Выбор создателей сериала пал на Нагиева, и Вахрушев уверен, что это было верное решение. Он отметил, что тот идеально подошел на роль несколько грубоватого физрука и завоевал любовь аудитории.

«Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался еще Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же „Хоккейных папах“, но объективно понимаю, что с ним было бы не то», - поделился артист.

Сам Вахрушев воплотил на экране персонажа по имени Валентин - верного друга Фомы.

Ранее стал известен гонорар Нагиева за съемочный день. По словам продюсера Николая Картозии, актер зарабатывает пять миллионов рублей за съемочный день.

Сериалы Кино Актеры
14 мая 2024, 13:33
Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн
Global Look Press
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Не стало продюсера, композитора, актера, телеведущего, музыканта и актера Дэвида Сэнборна. Он скончался от рака на 79-м году жизни, сообщил сайт People.

Биография Сэнборна насчитывает множество наград, включая шесть премий «Грэмми». Артист был одним из самых коммерчески успешных современных саксофонистов. Он играл джаз, блюз, фьюжн и поп-музыку.

За творческую деятельность у музыканта накопилось свыше двух десятков альбомов. Он работал с большим числом звезд в качестве приглашенного артиста. В частности, Сэнборн сотрудничал со Стиви Уандером, Дэвидом Боуи, Брюсом Спрингстином, Элтоном Джоном, Джеймсом Ластом, Глорией Гейнор, Брайаном Ферри и Эриком Клэптоном.

Сэнборн был композитором в нескольких фильмах «Смертельное оружие». Снимался в таких сериалах, как «Частный детектив Магнум» и «Адвокат».

Музыка Актеры Онкология

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