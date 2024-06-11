11 июня 2024, 13:56

Умерла сестра режиссера Андрея Тарковского

РИА «Новости»
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Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

Организаторы мероприятия выразили соболезнования родственникам и близким покойной.

«Сегодня стало известно о смерти Марины Арсеньевны Тарковской - сестры и одного из самых близких людей Андрея Тарковского», - указали в пресс-службе.

Марина Тарковская занималась сохранением архива своего брата и помогла создать музей великого режиссера. Она также сыграла огромную роль в организации кинофестиваля «Зеркало», который продолжает проводить мероприятия.

Ранее стало известно о смерти советского режиссера-документалиста Равшана Откирова. За свою жизнь он создал более 50 документальных лент. В число его работ входят фильмы «Семург - птица счастья», «Сад через сотни лет», «Дорогами славы боевой».

Музеи Режиссер Фестивали
10 июня 2024, 18:27
Умер художник Юрий Рыбьяков
Freepik
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На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети « Вконтакте ».

«Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Многих домов уже нет, а полотна художника дают возможность окунуться в историю города», - отметили в организации.

Юрий Рыбьяков родился в Тобольске 3 февраля 1940 года. Он окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Живописец работал в технике акварели и гуаши. Его творения хранятся в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады, а также музеях Тюмени, Тобольска и Томска.

Тюмень Художники Россия
10 июня 2024, 11:26
Умер актер Сергей Бурлаков
Freepik
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На 56-м году жизни не стало актера Сергея Бурлакова. Об этом сообщила пресс-служба Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева в социальной сети «ВКонтакте».

Актер скончался 9 июня. Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

«Он скоропостижно скончался за несколько минут до начала показов режиссерской пушкинской лаборатории», - уточнили в пресс-службе театра.

Сергей Бурлаков родился 19 февраля 1969 года. Он закончил Орловский государственный институт искусств и культуры в 1993-м. Артист работал в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева с 1992 года. Он играл Алексея в спектакле «Игроки», Феропонта - в «Трех сестрах», Айболита - в «Докторе Айболите», Клоуна - в «Каштанке», Гудвина - в «Волшебнике изумрудного города».

Бурлакова называли «голосом Орловской области», так как именно он озвучивал многие ролики про регион.

На 56-м году жизни не стало актера Сергея Бурлакова. Об этом сообщила пресс-служба Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева в социальной сети « ВКонтакте ».

Спектакль Театры Актеры
08 июня 2024, 17:14
Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост
РИА «Новости»
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Директор Театра Сатиры Игорь Берлин оставит свой пост согласно решению департамента культуры Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

«Берлин Игорь Эдуардович покидает свой пост. Это связано с тем, что столичный департамент культуры счел это необходимым по какой-то причине», - заявил источник.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал ТАСС , что ожидает сотрудничество Берлина и департамента уже в новом качестве, а также поблагодарил его за плодотворную работу.

Также он добавил, что директором театра «Современник» назначили Владимира Машкова , который сменил на посту Юрий Кравца.

Ранее стало известно, что пост главного режиссера театра «Современник» оставит Алексей Франдетти. Он доработает нынешний сезон и уйдет на год раньше, чем указано в контракте.

Театры
08 июня 2024, 00:28
«Еще есть возможность». Певица Асия заявила об уходящем тренде на каверы
Телеканал «360»
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Хорошо записанная кавер-версия известной песни помогает молодым исполнителям заявить о себе появлением в чартах. Пик таких композиций пришелся на прошлый год, а сейчас уже постепенно угасает. Об этом в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик рассказала певица Асия (настоящее имя Анастасия Алентьева).

Она подчеркнула, что в ее случае первый же записанный кавер оказался очень популярным.

«Это была песня Мота „Капкан“. Я не умела играть на фортепиано, меня научили ребята, как аккомпанировать себе. Я могла играть с листа, но не понимала, как строится аккомпанемент. Мне показали аккорды на гитаре и как их играть на фортепиано. Я как-то убого эти четыре аккорда играла и пела», - рассказала певица.

Асия пояснила, что раньше молодые исполнители снимали свои каверы на видео, их репостили. В социальных сетях была целая культура. Она также сняла свою версию «Капкана» и записала 15-секундный ролик.

«Его заметили музыкальные паблики и сделали с ним то ли рекламу, то ли что-то еще, у меня было очень много просмотров и этот кавер как-то завирусился и после этого я начала снимать дальше», - поделилась певица.

Исполнительница добавила, что сейчас каверы стали очень серьезной индустрией, но несмотря на это, из чартов они скоро уйдут. Поэтому сейчас у молодых музыкантов осталось не так много времени, чтобы сделать собственную версию известной песни и как-то о себе заявить.

«Сейчас, наверное, еще есть возможность залететь в тот вагон и как-то о себе заявить», - заключила Асия.

Кавер-версия певицы Полины Гагариной на песню Виктора Цоя «Кукушка» довела артистку до суда. Иск подала коллега по цеху - певица Ольга Кормухина, которая обвинила исполнительницу в копировании. Процесс длился почти три года и в итоге суд отказал истцу в удовлетворении иска.

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