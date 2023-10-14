Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

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В 2020 году Глюк вручили Нобелевскую премию по литературе за «поэтический голос, суровую красоту превращающую индивидуальное бытие во всеобщее». Также она получила премию Боллингена в 2001 году и Национальную книжную премию в 2014 году.

Произведения поэтессы начали публиковать с 1960 года, а первый сборник «Первенец» вышел в 1968 году. По словам самой Глюк, ей отказывали в печати почти три десятка раз. Настоящее признание к ней пришло после выхода в 1980–1990 годах сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис».

Поэтесса родилась в 1942 году в Нью-Йорке. Глюк работала преподавателем английского языка в Колледже Уильямса в Уильямстауне, в Йельском, Бостонском и Айовском университетах и Колледже Годдарда в Вермонте.