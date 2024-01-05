05 января 2024, 02:00

Умерла озвучившая бабушку из «Тайны Коко» актриса

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Актриса Ана Офелия Мургия умерла перед Новым годом на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Quadratin.

Национальный институт изящных искусств и литературы выразил соболезнования родным и близким актрисы. Причина ее смерти не указывалась.

Мургия родилась в Мехико. Она начала сниматься в 1960 году. На счету актрисы более ста фильмов, сериалов, теленовелл и озвучание. В списке актрисы такие фильмы, как «Черная вдова», «Свободная любовь», «Страстная Изабелла», «Война одиночки», «Королева ночи», «Уроборос», «Бандитки» и так далее.

Одним из самых популярных в карьере Мургии стала работа в мультфильме «Тайна Коко», где она была голосом бабушки главного героя. Проект заработал более 800 миллионов долларов в прокате и два «Оскара».

Также Мургия была рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Ариэль» в категории «Лучшая женская роль». В итоге, статуэтку ей вручали три раза.

Фильмы Актеры
05 января 2024, 02:41
Тайные отсылки нашли в известных советских фильмах
Unsplash
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Режиссеры некоторых фильмов, которые давно стали классикой советского кинематографа, спрятали тайные отсылки на события или популярных личностей. Их долгие годы не замечал обычный зритель. Об этом сообщил Life.

Отдельной «пасхалкой» журналисты назвали фильм «Операция „Ы“». В нем прораб Шурика представляет собой образ генсека Никиту Хрущева. Особенно это заметно в моменты, когда герой произносит речи о «перевоспитании тунеядцев добрым словом, уговором и нашей правдой», являющиеся точными цитатами политика.

«Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше», - говорил Хрущев.

В фильме «Любовь и голуби» можно заметить отсылку на «Операцию „Ы“». На печке в доме семьи Кузякиных стоит копилка-кошка. Такую Трус продавал в одной из новелл. Хотя некоторые критики предположили, что тайного смысла в этом нет, просто на «Мосфильме» была нехватка реквизита.

Ранее внимательные зрители нашли незаметный на первый взгляд киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Их внимание привлек плед.

Фильмы Актеры
05 января 2024, 00:38
Фильм «Бременские музыканты» собрал миллиард рублей за четыре дня
Freepik
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Киносказка «Бременские музыканты» собрала больше миллиарда рублей на четвертый день проката. Информация об этом появилась на сайте единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным портала, общие сборы за фильм к вечеру четверга составили 1 168 726 282 рубля. 138 947 068 из них - это предпродажи за будущие сеансы.

Фильм «Бременские музыканты», основанный на одноименном советском мультфильме, вышел в кинотеатры в первый день нового года. Режиссер картины Алексей Нужный, а в главных ролях сыграли Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и другие.

Ранее стало известно, что комедия «Холоп-2» установила рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 295 миллионов рублей в первый день проката (1 января). Это на 24% выше результата прошлого прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка». Фильм «Бременские музыканты» в первый день проката собрал 199 миллионов рублей.

Кино Режиссер Рекорды Фильмы Новый год
04 января 2024, 22:00
Ушла из жизни режиссер и сценарист Елена Демидова
РИА «Новости»
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Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова ушла из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на странице в социальной сети.

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы», - написала Разбежкина.

Причена смерти неизвестна.

Елена Демидова была членом союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии неигрового кино. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и финскогого YLE, сотрудничала с киностудией имени Максима Горького и руководила мастерскими для молодых кинематографистов и документалистов.

Она сняла документальные картины «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и железный дракон».

Кино Режиссер Фильмы Россия
04 января 2024, 16:52
Реюнион «Бременских музыкантов». Ребрендинг не удался
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После колоссального успеха «Чебурашки» в прошлом году новым семейным российским фильмам придется непросто: даже если картина удачная, сравнения с работой режиссера Дмитрия Дьяченко не избежать. Но безупречный материал, взятый за основу в «Бременских музыкантах», его создатели умудрились испортить. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

В фильме же все довольно однообразно: первые шутки петуха, заявляющего, что он дракон, и полагающего, что по нему фанатеет каждый в радиусе ста метров, могут вызвать улыбку, но приедаются слишком быстро. Вообще, создатели ленты предпочли примитивный юмор, который повторяется по кругу. Но, как известно, шутка, произнесенная дважды, не становится смешнее.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

Откуда столько иностранных слов в этом моем тексте? Фокус в том, что Алексей Нужный в своей ленте, кажется, не только надоедливо использовал их, но и, похоже, решил собрать кадры из всех голливудских блокбастеров, которые видел каждый. Не знаю, то ли это пародия (не слишком удачная), то ли просто катастрофическое отсутствие идей.

И даже распорядительница модного фестиваля - почему-то негритянка. Продолжать подобные параллели можно долго, но стоит ли? Точнее так: стоило ли в принципе делать их? Или режиссер мог попытаться создать нечто свое? Да, посмотреть новых «Бременских музыкантов» разок можно, но вот пересматривать и рекомендовать их для души и семейного вечера - нет, спасибо, увольте. Пойду-ка я лучше поставлю на проигрыватель винил и подпою чудесному голосу Магомаева «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» Нет, ну понятно, что ради заработков. Понятно, что ради некоего ремейка советского наследия. Однако, в отличие от «Чебурашки» (будем оперировать этим примером, раз начали), новые «Бременские музыканты» не объединяют поколения - хотя бы потому, что аранжировки выглядят слишком современно и синтетически (хотя Максим Фадеев, безусловно, старался), а душевность здесь ванильно-водянистая, как мороженое на распродаже. Оттого веришь мало.

Каждый семейный фильм, выходящий в российский кинопрокат в новогодние каникулы, обречен на сравнение с «Чебурашкой», сделавшим колоссальную кассу в прошлом году. Да, сравнения неизбежны - в ближайшее время так точно.

Когда повозка музыкантов движется по изумрудно-зеленым далям, вспоминаешь «Властелина колец» и его новозеландские пейзажи. Когда эту повозку сжигают и петух, вооруженный ультрапушками, дышащими холодом, взмывает в воздух, то это компиляция из «Матрицы» и «Железного человека». Ну а появление музыкантов в городе, захваченном разбойниками, - всего лишь прямая отсылка к «Зорро».

Вообще, вся эта весьма пестрая история с, казалось бы, правильными месседжами, крепким актерским составом по итогу скукоживается, пусть и способна под конец выдавить слезу у таких сентиментальных зрителей, как я и мои дочки. Однако этого мало, дабы претендовать на что-то действительно серьезное.

Почему так? Все очень просто. У этого фильма нет сверхидеи, нет даже адекватной, внятной идеи, подкидывающей ответ на вопрос: «Для чего снималось это кино?» К примеру, появление животных (петуха, осла, кошки, собаки) в принципе никак не объясняется в ленте. И если в мультфильме животные смотрятся органично, потому что все там рисовано, то здесь - в мире новых «Бременских музыкантов» - живут только люди. Так откуда появились животные, простите? К слову, выглядят они так, что пробуждают аллюзии не на семейное кино, а, скорее, на хорроры вроде «Винни: кровь и мед». Да, выглядят местами то дешево, то жутковато, то жутковато и дешево. При этом даже в мультфильме у каждого из «музыкантов» был свой типаж, свой образ.

Бурунов, кстати, играет неплохо, Мария Аронова, назначенная на роль атаманши, которая хочет, чтобы ее не боялись, а любили, чуть хуже.

Не спасает и как всегда уровневая игра Константина Хабенского, исполнившего роль того самого сыщика, у которого нюх как у собаки, а глаз как у орла. Его в ленте Нужного слишком мало, да и мотивация все так же туманна и не прописана.

А новое поколение актеров в очередной показывает, что у нас с молодыми исполнителями беда: Валентина Ляпина и Тихон Жизневский, ну как так, ребята? Кстати, лично мне очень не понравился образ Трубадура в новых «Бременских музыкантах»: это не герой, устремленный к мечте, а, скорее, хипстер, бесцельно плавающий, как маршмеллоу в латте.

Далее - его прямая речь.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например, - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

Кино Режиссер Фильмы Новый год

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