Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Не стало народной артистки России Татьяны Конюховой. Она скончалась на 93-м году жизни, сообщили на сайте Гильдии актеров Союза кинематографистов.
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Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.
Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.
«Скорбим вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания мы сообщим позже», - написала пресс-служба «Ленфильма».
Причина смерти не сообщается.
Владимир Банных родился 11 мая 1952 года. Он окончил художественный факультет ВГИКа, а затем работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм». При его участии появились такие фильмы, как «Жил-был доктор…», «Порох», «Плата за проезд», «Счастливый неудачник», «Тоталитарный роман» и другие. Он также приложил руку к созданию сериала «Убойная сила».
Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила « Российская газета » со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.
Артист скончался 1 апреля. Причина смерти не уточняется.
Мечислав Громбка родился в Кракове 1950 году. На экране он дебютировал в 70-х и успел сняться в таких фильмах, как «Стеклянный шар», «Испытание огнем» и «Человек из мрамора». Всего за плечами артиста около трех десятков проектов.
Помимо актерской карьеры, он успел попробовать себя в качестве певца, артиста озвучания, танцора, телеведущего, сценариста и режиссера. Он также был фронтменом в двух бит-группах.
«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства. Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния», - написал он.
Ноев добавил, что якутская певица выступала на лучших мировых площадках и еще в студенческие годы стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки - престижного в СССР конкурса.
С 1987 года Нина Чигирева была ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутии). Тогда, по оценкам министра, и началась ее «полнокровная артистическая жизнь». Чигирева объездила полмира, преподавала в Высшей школе, о ней и ее творчестве сняли фильм из серии «Звезды Земли Олонхо».
Афанасий Ноев выразил соболезнования родным и близким певицы и отметил что память о ней останется в сердцах.
Накануне, 1 апреля, стало известно о смерти 81-летней советской и литовской певицы, актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте.