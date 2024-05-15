Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Актер из сериала «Универ» Александр Мартынов поделился причинами, побудившими его сменить фамилию. В интервью порталу NEWS.ru он рассказал, что это помогло ему почувствовать себя увереннее.

По словам артиста, он решился переделать документы и взять фамилию Мартынов не из-за ассоциаций с персонажем-ботаником из сериала, а чтобы подчеркнуть родовую принадлежность.

«Фамилия Мартынов - это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть», - сказал актер.

По его словам, это решение стало для него стартом нового этапа саморазвития. Он почувствовал себя более уверенно.

Мартынов также добавил, что в актерской карьере ему сильно помогло изучение психологии, несмотря на то, что он не получил диплом. В настоящее время он совершенствует навыки сценической огневой подготовки и обучается правильному обращению с оружием для работы на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что актер Виталий Гогунский вернется в сериал «Универ». В новом проекте он снова сыграет Эдуарда Кузьмина.