Умерла актриса Татьяна Тарасова

«Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память», - написали ее коллеги.

Причины смерти артистки не уточняются.

Татьяна Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1966 году режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в БДТ. В театре она проработала более сорока лет, сыграв на сцене около тридцати ролей. Она воплотила образы Аглаи в «Идиоте», Унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе».

В 1994 году Тарасовой присвоили звание заслуженной артистки России.