01 июля 2024, 18:23

Умерла актриса Татьяна Тарасова

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На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Тарасова. О ее смерти сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

«Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память», - написали ее коллеги.

Причины смерти артистки не уточняются.

Татьяна Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1966 году режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в БДТ. В театре она проработала более сорока лет, сыграв на сцене около тридцати ролей. Она воплотила образы Аглаи в «Идиоте», Унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе».

В 1994 году Тарасовой присвоили звание заслуженной артистки России.

Театры Актеры
01 июля 2024, 14:51
Умер первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре
Global Look Press
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Албанский писатель, первый получивший Международную букеровскую премию, Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кадаре умер в 8:40 в понедельник, 1 июля, от сердечного приступа. Врачи пытались реанимировать писателя, когда его доставили в больницу в Тиране без признаков жизни. Редактор и издатель Бужар Худри подтвердил его смерть.

Исмаил Кадаре родился 28 января 1936 года. В конце 1950-х годов он учился в Москве в Литературном институте имени А. М. Горького. Книгу с его стихотворениями издавали в СССР. Романы, эссе и стихи писателя перевели более чем на 40 языков, что сделало его самым известным современным писателем на Балканах.

В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. В октябре 2023-го президент Франции Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона.

Книги Франция Писатели
30 июня 2024, 18:47
Фестиваль «Фабрика Станиславского» закрылся в Московском Губернском театре
РИА «Новости»
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В Московском Губернском театре 29 июня прошла церемония закрытия IV Летнего фестиваля «Фабрика Станиславского». В этот день на сцене подвели итоги фестиваля и наградили победителей.

Лауреатов определило жюри, в состав которого вошли театральные критики Павел Руднев, Ирина Алпатова и Ксения Аитова. Победители получили из рук худрука фестиваля Сергея Безрукова эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского из «бисквитного» фарфора от мастеров Дулевского завода.

Фестиваль проводился в Москве с 20 июня и представил значимые постановки региональных театров. Приз за лучшую женскую роль получила Вероника Львова за роль Любови в спектакле «Возвращение» (театр «Самарт», Самара), за лучшую мужскую роль наградили заслуженного артиста РСФСР Вячеслава Захарова, который сыграл Крутицкого («Мудрец|ы», театр «На Литейном», Санкт-Петербург). Лучшим актерским ансамблем признали коллектив актеров, задействованных в спектакле «Коварство и любовь» Красноярского драмтеатра имени Пушкина. А спецприз от жюри фестиваля «За синтез слова и пластики» получила Анастасия Аляева за роль Аделы в спектакль «Дом Бернарды Альбы» Челябинского театра драмы имени Орлова.

Театральный критик Ирина Алпатова отметила высокий уровень отбора спектаклей и призналась: было «столько прекрасных актеров», что выбор оказался сложным.

По словам Сергея Безрукова, в следующем году «Фабрика Станиславского» обновится, поскольку фестиваль станет уже не межрегиональным, а федеральным. Может расшириться перечень номинаций.

Помимо показов спектаклей, фестиваль содержал образовательную программу. Известные артисты провели для студентов актерских факультетов мастер-классы и лекции. Впервые проводилась программа мастер-классов для молодых актеров Подмосковья, в которой приняли участие 20 представителей семи театральных коллективов.

Театры Фестивали
30 июня 2024, 05:32
Киноляп с прической Алены обнаружили в советской киносказке «Чародеи»
Freepik
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Новогодняя музыкально-комедийная двухсерийная киносказка «Чародеи» режиссера Константина Бромберга надолго отразилась в сердцах миллионов россиян. Поклонники до сих пор пересматривают любимое советское кино и даже замечают киноляпы. Об ошибке в фильме рассказал РБК.

На этот раз ляп нашли в сцене с Аленой, которую сыграла актриса Александра Яковлева. Ее прическа претерпела странные метаморфозы - в начале первой серии у женщины длинная коса, а в конце фильма волосы еле-еле достигли плеч.

Однако внушительная коса вернулась уже во второй серии, тоже в начале. Но, как это произошло и в первой части, скоро локоны героини вновь стали короткими.

Ранее киноляп заметили в советской комедии «Три плюс два». Сценаристы допустили ошибку в сцене с перцами. В одном кадре овощи зеленые, а в другом - красные.

Кино Фильмы
30 июня 2024, 00:30
Забавный киноляп с овощами обнаружили в советской комедии «Три плюс два»
Freepik
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Советская комедия «Три плюс два» вышла в 1963 году. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, а некоторые даже замечают киноляпы. Например, недавно поклонники обнаружили ошибку в сцене с перцами, сообщил РБК.

Сценаристы допустили ляп в начале фильма, когда главные герои повесили сушиться болгарские перцы. Сначала зрителю показали много плодов, большая часть из которых были зеленые и бурые.

Потом к мужчинам пришла Зоя Павловна (ее роль сыграла актриса Наталья Фатеева). Когда она обошла стоянку парней, в кадре снова появились перцы, однако цвет овощей поменялся. Они были крупнее и краснее.

Ранее новый киноляп обнаружили в первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Ошибку допустили в конце фильма, после драки с гвардейцами кардинала.

Кино Фильмы

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