Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис

Дэвис ушла из жизни 24 марта, но общественности стало известно об этом позднее. Детали и причины ее смерти неизвестны.

«Самый открытый, теплый человек из всех, кого я знал. Ее уход оставил огромную дыру в наших жизнях и нашей семье. Я скучаю по ее объятиям. Она была уникальным человеком, ищущим во всем светлую сторону, она обладала тонким чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», - рассказал муж актрисы.

В фильмах о мире Гарри Поттера Саманта играла роль гоблина из банка «Гринготтс». Ее рост составлял всего 124 сантиметра. В последние годы жизни у актрисы были проблемы с подвижностью.