Умерла актриса из фильма «Бонни и Клайд» Эванс Эванс

Артистка скончалась в воскресенье, 16 июня. Причина смерти не уточняется.

Эванс Эванс родилась в Западной Вирджинии 26 ноября 1932 года. Она блистала на экранах с 1950-х до конца 1980-х. За ее плечами более 25 проектов в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Сумеречная зона» и «Альфред Хичкок представляет». Актриса также сыграла роль Велмы Дэвис в фильме «Бонни и Клайд», который взял две премии «Оскар».

Эванс была замужем за режиссером фильма «Маньчжурский кандидат» Джоном Франкенхаймером. Пара прожила в браке с 1963 года до его смерти в возрасте 72 лет в 2002-м.