21 июня 2024, 18:59

Умерла актриса из фильма «Бонни и Клайд» Эванс Эванс

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На 92-м году жизни не стало американской актрисы Эванс Эванс. О ее смерти сообщило издание Daily Mail.

Артистка скончалась в воскресенье, 16 июня. Причина смерти не уточняется.

Эванс Эванс родилась в Западной Вирджинии 26 ноября 1932 года. Она блистала на экранах с 1950-х до конца 1980-х. За ее плечами более 25 проектов в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Сумеречная зона» и «Альфред Хичкок представляет». Актриса также сыграла роль Велмы Дэвис в фильме «Бонни и Клайд», который взял две премии «Оскар».

Эванс была замужем за режиссером фильма «Маньчжурский кандидат» Джоном Франкенхаймером. Пара прожила в браке с 1963 года до его смерти в возрасте 72 лет в 2002-м.

Кино Фильмы Телевидение
21 июня 2024, 11:35
Умер музыкант ансамбля «Сябры» Николай Сацура
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На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.

«Ушел в мир иной Николай Сацура… Друг, соратник, композитор… Нет слов… Больно… Скорблю…» - заявил он.

Сацура скончался 20 июня. Причины смерти не сообщаются. Дату и место церемонии прощания с музыкантом Ярмоленко не уточнил.

Николай Сацура родился 2 июня 1952 года. С 1974-го с небольшим перерывом он был музыкальным руководителем ансамбля «Сябры», играл на клавишных инструментах и написал более трехсот песен, среди которых «Живая вода», «Сеновал», «Калина». У музыканта остались сын и дочь.

На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда » со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.

Песни Музыка
20 июня 2024, 19:14
Умер музыкант Александр Дрома
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На 77-м году жизни скончался солист группы «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Артиста не стало 18 июня. Причины смерти не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 21 июня в траурном зале у Республиканской больницы.

«О Дроме можно говорить бесконечно, его было просто много, где бы он ни был», «Саша неповторим… Очень большая потеря», «Как жаль… светлая память», - написали слушатели в комментариях.

Александр Дрома родился 11 октября 1947 года. Он начинал музыкальную карьеру в Мурманской области, а в 1970-х переехал в Карелию. Был участником многочисленных конкурсов, джазовых и эстрадных фестивалей, шансон-шоу «Фабрика грез».

На 77-м году жизни скончался солист группы «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта в социальной сети « ВКонтакте ».

Музыка Фестивали
20 июня 2024, 16:24
Умер продюсер комедий Рязанова Леонид Биц
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Работавший с режиссером Эльдаром Рязановым кинопродюсер Леонид Биц скончался на 71-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», - отметили в организации.

Причину смерти и дату прощания не назвали.

Леонид Биц родился 13 апреля 1954 года. С 1971-го он работал на киностудии «Мосфильм» помощником, а затем ассистентом режиссера. В 1998 году возглавил киностудию «Луч».

Биц спродюсировал такие комедии Рязанова, как «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Ключ от спальни».

Союз кинематографистов также выразил соболезнования родным и близким режиссера, назвав его одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства.

Кино Режиссер Фильмы Россия
19 июня 2024, 13:06
Умер заслуженный артист России Михаил Мальченко
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На 78-м году жизни не стало заслуженного артиста России Михаила Мальченко. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского академического театра драмы.

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», - написали его коллеги в некрологе.

Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища 19 июня.

Михаил Мальченко родился 6 ноября 1946 года. В 1965-м он окончил Ростовское театральное училище и до 1980 года работал в местом драмтеатре. После он стал актером Ставропольского академического театра драмы.

Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Собачье сердце», «Пигмалион», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба», «Чайка», «Ревизор» и других. В 1995 году Мальченко удостоился звания заслуженного артиста России.

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