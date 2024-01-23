23 января 2024, 22:15

Умер звезда сериалов «Убойная сила» и «Невский» Александр Саюталин

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Российский актер Александр Саюталин скончался на 61-м году жизни. Информацию об этом опубликовал сайт «Кино-театр.ру».

Обстоятельства случившегося не раскрыли.

Саюталин появился на свет 26 октября 1963 года. В 1990 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Зрители особенно его запомнили после появления в знаменитых картинах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография Саюталина насчитывает более 50 полнометражных кинолент, сериалов и телеспектаклей. Одним из последних проектов, в которых принимал участие артист, - сериал «Невский». Там мужчина сыграл генерала Арсеньева. Поклонники хвалили Саюталина за высокий профессионализм.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
23 января 2024, 17:47
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
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Академия киноискусств США раскрыла список номинантов на главную премию года — «Оскар-2024». Трансляцию вели на YouTube-канале Oscars.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, на втором месте оказалась лента «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун. В тройку вошел фильм «Убийцы цветочной луны».

В список претендентов также включили «Барби», «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Ранее россиянам представили топ кинопремьер января. В список вошли такие фильмы, как «Стальная хватка», «Остров изгоев», «Большая гонка. Лянча против Ауди», «Из глубины» и другие. В перечень сериалов включили «Браться Сунь», «Детектив Форст» и «Фамильное кладбище».

Также появилась киноподборка лучших криминальных фильмов и сериалов. В нее вошли «Заводной апельсин», «Крестный отец», «Место встречи изменить нельзя», «Бешеные псы» и «Прирожденные убийцы».

Академия киноискусств США раскрыла список номинантов на главную премию года - «Оскар-2024». Трансляцию вели на YouTube-канале Oscars.

США Сериалы Фильмы
22 января 2024, 23:15
«Кино может остаться незамеченным». Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг
Телеканал «360»
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Любые современные фильмы нуждаются в активном, даже в агрессивном маркетинге. Таким мнение поделился актер театра и кино Аскар Нигамедзянов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Тему разобрали на примере сериала «Слово пацана».

«Мне кажется, фильму нужна хорошая реклама. Правда, без рекламы, к сожалению, сейчас довольно трудно, и кино может остаться незамеченным, потому что много крутого авторского кино, фестивального, о котором далеко не все знают», - рассказал артист.

По его словам, в первую очередь это связано с тем, что рекламе уделили мало времени и средств. Именно поэтому маркетинг очень важен.

При этом реклама не может определить, насколько кино зайдет или не зайдет зрителям, считает Нигамедзянов.

«Если просто так сложилось, что это крутой материал, <…> крутой сценарий, как-то все сложилось, попало в какой-то период времени, когда люди захотели это получать, смотреть, следить за этим, значит, это работает. И не важно, пропагандистское это кино или не пропагандистское», - отметил актер.

Что касается «Слова пацана», то сами создатели сериала вряд ли ожидали такой реакции зрителей, поделился мнением Нигамедзянов.

«И сами актеры, мои коллеги, знакомые, они тоже не ожидали настолько [большую] волну хайпа, резонанса и интереса к этому», - заключил артист.

Сериалы Реклама Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 17:48
Умер заслуженный артист России Николай Коршилов
РИА «Новости»
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В понедельник, 15 января, в возрасте 79-ти лет скончался заслуженный артист России Николай Коршилов. Об этом сообщила пресс-службе Московского театра оперетты.

«Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда», - отметили в пресс-службе.

Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты на протяжение долгих лет. На сцене театра он сыграл ни одну запоминающуюся роль. Среди его перевоплощений - Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице» и многие другие.

Актерская игра Коршилова закрепила за ним статус талантливого комедийного артиста. Однако, помимо основной деятельности, он успешно пробовал себя в роли драматурга и режиссера. В последние годы был занят в антрепризе как актер и режиссер.

Артист умер незадолго до своего дня рождения: 20 января ему исполнилось бы 80 лет. Прощание с Коршиловым состоится в пятницу, 19 января, в 11:00 часов по адресу: по адресу: улица Россолимо 12, строение 1. Похороны пройдут на Даниловском кладбище.

Театры Москва
17 января 2024, 23:38
НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Информация об отмене показа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствует действительности. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе телеканала НТВ.

«Опубликованная в СМИ информация о том, что показ сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“ отменен на НТВ, не соответствует действительности. Телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова состоится весной», - отметили в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы перенесли на НТВ. Премьера должна была состояться 22 января, однако недавно точные сроки убрали со всех ресурсов телеканала.

Российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Первое место в списке занял сериал «Слово пацана». Позже режиссер Жора Крыжовников намекнул на продолжение проекта.

Актер Александр Самойленко - младший, исполнивший роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала.

Сериалы Премьеры

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