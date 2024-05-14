Умер звезда «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс

Двоюродная сестра Кэрол Браун рассказала журналистам, что Уильямс умер 13 мая в Бургау, Северная Каролина.

«Вклад мистера Уильямса в американский театр и телевидение будет продолжаться, но нам будет его очень не хватать», - отметила она.

Уильямс был номинирован на премию «Тони» как драматург спектакля «Дома», который впервые поставил Дуглас Тернер Уорд. Работу впервые представила на Бродвее компания «Негритянский ансамбль» в 1980 году. Спектакль вернется на Бродвей 5 июня под руководством Кенни Леона.

Уильямс известен по роли афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна». Будущий актер изучал в университете психологию и политологию. Хотел строить карьеру юриста, но любовь к искусству победила.