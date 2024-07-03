03 июля 2024, 17:57

Умер заслуженный деятель искусств Георгий Федоренко

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На 87-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, пианист и педагог Георгий Федоренко. О его смерти сообщили в Telegram-канале Мемориального музея-квартиры Елены Гнесиной.

Артиста не стало в понедельник, 1 июля. Причина смерти не уточняется.

Георгий Федоренко родился 225 ноября 1937 года. Он окончил Новосибирскую консерваторию, а затем - аспирантуру ГМПИ имени Гнесиных по классу камерного ансамбля А. Д. Готлиба. Музыкант выступал в концертах в составах различных ансамблей, работал концертмейстером Ленинградской академической капеллы, а также заведовал кафедрой камерного ансамбля и квартета.

Федоренко ездил с гастролями по Европе, США и Канаде. Он был организатором и членом жюри многих региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Концерты Россия Музыка конкурсы
03 июля 2024, 17:39
«Нет ничего особенного». Вручение «Ники» сериалу «Слово пацана» раскритиковали
РИА «Новости»
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, получил специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника». Кинокритик Давид Шнейдеров на стриме 360.ru рассказал, почему не поддержал выбор киноакадемии.

«Для меня это обычный сериал, в котором ничего особенного, кроме операторской работы, нет», - заявил Шнейдеров.

Он признался, что не голосовал за сериал и не сочувствовал никому из персонажей.

«Это плохо, потому что в любом произведении не может быть только левая пара ботинок, должна быть правая», - подчеркнул кинокритик.

Он добавил, что в «Слове пацана» нет антипода, нет человека и героя. Также он указал на логические ошибки в сериале.

«Я помню то время, я вижу много вранья в этом сериале. <...> Мне не очень интересно было», - подытожил Шнейдеров.

Ранее композитор Григорий Гладков призвал россиян забыть о сериале «Слово пацана», сравнив негативное влияние от него с курением.

Сериалы Режиссер Работа
03 июля 2024, 10:40
Ремейк «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России
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Кинокомпания Arna Media создаст в России ремейк итальянской комедии «Укрощение строптивого». О съемках новой версии картины сообщил портал kinobusiness.com со ссылкой на пресс-службу.

В оригинальной ленте 1980 года в главных ролях сыграли актеры Адриано Челентано и Орнелла Мути. По сюжету в вымышленной итальянской деревне Равиньяно недалеко от Портофино убежденный холостяк со скверным характером Элиа встречает красавицу Лизу, которая всеми силами пытается влюбить его в себя.

Фильм оказался суперхитом и стал лидером проката в СССР в 1983 году. Картина до сих пор занимает высокие позиции во многих рейтингах кинолент.

Кто сыграет в российской версии «Укрощение строптивого» пока не сообщается. Сценарий фильма находится в разработке. Съемки начнутся весной 2025 года на юге России. Премьеру запланировали на начало 2026-го.

«Нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия - современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», - прокомментировала генеральный продюсер Надежда Мотина.

Ранее актриса Елена Санаева предрекла провал ремейку фильма «Приключения Буратино». По словам артистки, у нынешних актеров зачастую плохая дикция, поэтому хорошей картины не получится.

Италия СССР Картины Фильмы Россия Актеры Орнелла Мути
02 июля 2024, 23:18
«Незакрытые внутренние конфликты». Психолог объяснил одержимость фанатов Канье Уэстом
РИА «Новости»
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Американский рэпер Канье Уэст недавно посетил Москву, прилетев на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Поклонники целый день толпились у отеля Four Seasons, чтобы его увидеть. О том, что движет фанатами, готовыми на все ради лицезрения своего кумира, и к чему приводит такая зависимость, в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал психолог Артемий Сибирский.

Любая зависимость говорит о том, что у человека имеются внутренние конфликты.

«В основном, это всегда про эмоции: либо про недополученные, либо про невозможность, неумение или запрет на выражение собственных эмоций», - отметил психолог.

На вопрос, почему одни люди просто слушают музыку, а другим обязательно нужно взять автограф или хотя бы издалека увидеть своего кумира, он ответил, что всех фанатов можно поделить на три группы.

«Те, кто просто слушают, те, кто придут на концерт, и те, кто возьмут автограф», - заявил собеседник 360.ru.

При этом те, кто пойдет на концерты, необязательно возьмут автограф, и наоборот, уточнил он.

«Концерт - это мероприятие, на котором бешеная энергетика. Это танцы, это драйв, это коммуникация с другими людьми, с другими фанатами, то есть круг по интересам», - добавил собеседник 360.ru.

Сибирский отметил, что автограф берут те, для кого это по какой-то причине важно, но не все из них обязательно навязчивы. Если же имеет место преследование или попытки встретиться с кумирами, то они культивированы соцсетями, где их убеждают, как важно прикоснуться к успешному человеку, живущему так, как нравится их фанатам, поменять свое окружение.

«Единственное, что многие люди, которые подвержены такому веянию, думают, что достаточно провести время с человеком, увидеться с ним, обняться, сфотографироваться и так далее. Но на самом деле, чтобы окружение повлияло на нас, нам важно с этим окружением, с нужными людьми, общаться, перенимать их навыки и внедрять их в свою жизнь», - заключил Сибирский.

США Фанаты Музыка Канье Уэст Психология
02 июля 2024, 10:57
«Знал, что он идиот». Кончаловский потребовал от Смирнова извинений
Global Look Press
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Во время вручения премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский потребовал со сцены извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Его слова передало издание «Московский комсомолец».

Лейтмотивом церемонии стала тема смены поколений. Об этом Смирнов порассуждал, когда поднялся на сцену, чтобы забирать награду за сценарий «За нас с вами». Он предположил, что ему вряд ли придется еще раз выходить за призом с новой картиной.

Уходя со сцены, режиссер уронил статуэтку «Ники» в партере. За ним поднялся Кончаловский, который отчитал коллегу.

«И не вздумай думать, что ты в последний раз выигрываешь. Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», - заявил он.

На церемонии посмертно получил премию «Ника» народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Он удостоился награды в номинации «Честь и достоинство».

Во время вручения премии «Ника» режиссер Андрей Кончаловский потребовал со сцены извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Его слова передало издание « Московский комсомолец ».

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