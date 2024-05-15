Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», - отметили в пресс-службе театра.

Вячеслав Гостищев родился 27 сентября 1932 года. В 1962 году он закончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». С 1993 года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре, снялся в нескольких фильмах, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, был задействован в 11 спектаклях.

Причина смерти артиста не уточняется.

Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети « ВКонтакте ».