18 января 2024, 17:48

Умер заслуженный артист России Николай Коршилов

РИА «Новости»
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В понедельник, 15 января, в возрасте 79-ти лет скончался заслуженный артист России Николай Коршилов. Об этом сообщила пресс-службе Московского театра оперетты.

«Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда», - отметили в пресс-службе.

Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты на протяжение долгих лет. На сцене театра он сыграл ни одну запоминающуюся роль. Среди его перевоплощений - Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице» и многие другие.

Актерская игра Коршилова закрепила за ним статус талантливого комедийного артиста. Однако, помимо основной деятельности, он успешно пробовал себя в роли драматурга и режиссера. В последние годы был занят в антрепризе как актер и режиссер.

Артист умер незадолго до своего дня рождения: 20 января ему исполнилось бы 80 лет. Прощание с Коршиловым состоится в пятницу, 19 января, в 11:00 часов по адресу: по адресу: улица Россолимо 12, строение 1. Похороны пройдут на Даниловском кладбище.

Театры Москва
17 января 2024, 23:38
НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Информация об отмене показа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствует действительности. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе телеканала НТВ.

«Опубликованная в СМИ информация о том, что показ сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“ отменен на НТВ, не соответствует действительности. Телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова состоится весной», - отметили в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы перенесли на НТВ. Премьера должна была состояться 22 января, однако недавно точные сроки убрали со всех ресурсов телеканала.

Российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Первое место в списке занял сериал «Слово пацана». Позже режиссер Жора Крыжовников намекнул на продолжение проекта.

Актер Александр Самойленко - младший, исполнивший роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала.

Сериалы Премьеры
16 января 2024, 19:36
Путин попросил продлить работу выставки «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ нужно продлить хотя бы на летний период. Такое предложение президент Владимир Путин озвучил в ходе встречи с главами муниципальных образований из различных регионов.

«Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, конечно, что она закончится. <…> Я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», - сказал он.

Путин выразил уверенность, что этот шаг позволит побывать на выставке большему количеству людей, которые приезжают летом в Москву.

«Выставка „Россия“ - это удачный эксперимент. Нам хотелось показать, что было сделано за последние десятилетия. Как развивалась страна, какие задачи решала, что получилось. В целом, наша с вами общая работа привела вот к таким результатам», - добавил глава государства.

Форум «Россия» стал местом притяжения москвичей и гостей столицы. Выставка продолжала работать и в новогодние праздники. В канун Нового года, 31 декабря, ее посетили более 120 тысяч человек.

Выставки Россия Владимир Путин ВДНХ
16 января 2024, 08:29
Рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты резко подскочил
Unsplash
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В России более чем в полтора раза увеличились объемы перепродажи билетов на зарубежные концерты. Некоторые туроператоры выставили пакетные предложения с заселением в отели и транспортом в городе проведения мероприятия, сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

До 2023 года рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты стагнировал, но затем показал резкий рост. В одном только сервисе «Авито» количество предложений увеличилось на 15%, а объем продаж на 60%. Там выставляли билеты на выступления Тейлор Свифт , Эда Ширана, Rammstein, Metallica, Coldplay и других звезд. Некоторые брокеры и турагентства, по словам Константина Анкилова, делали пакетные предложения с продуманной логистикой и размещением.

«Помимо приобретения билета предлагается помощь в покупке авиабилетов, бронировании отелей, оплате транспорта внутри зарубежной страны, оплате визовых сборов», - сказал он.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подтвердила, что приуроченные к культурным или спортивным событиям туры стали популярным продуктом. Так, в прошлом году клиенты выбирали чартер в Каир для поездки на концерт Backstreet Boys, билеты в Катар и ОАЭ на гонки «Формулы-1».

Уехавшие в другие страны российские звезды начали отменять концерты из-за низкого спроса. Группа «Сплин» смогла распродать только самые дешевые билеты на февральский концерт в Лондоне.

Концерты Торговля
16 января 2024, 00:11
Умер народный артист Бурятии Евгений Тихомиров
РИА «Новости»
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Советский и российский актер театра и телевидения, народный артист Республики Бурятия Евгений Тихомиров скончался в возрасте 74 лет в Благовещенске. Об этом сообщили на сайте Амурского областного театра драмы.

«Всю жизнь Евгений Валерианович посвятил служению Мельпомене, работая в разных театрах страны - в Туве, Шахтах, Лысьве, Борисоглебске, Черемхово, Кимрах. В государственном русском театре Улан-Удэ актер был удостоен званий Заслуженного артиста Бурятской АССР и Народного артиста Республики Бурятия», - сказано в некрологе.

Коллеги актера отметили, что «зрителям Евгений Валерианович запомнился яркими и неординарными ролями». В частности, Тихомиров сыграл дядю Митю в постановке «Любовь и голуби», простоватого Генерала в сказе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и герцога Корнуэльского в спектакле «Король Лир».

Артисты вспоминали Евгения Тихомирова как талантливого человека, покоряющего своей яркой индивидуальностью, темпераментом и способностью быть убедительным в любом жанре, причем независимо от роли - главная, эпизодическая или участие в массовой сцене.

В Амурском областном театре драмы он работал с 2001 по 2019 год. Здесь же актер вышел и на заслуженный отдых.

Смертность Актеры Бурятия

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