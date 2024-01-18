Умер заслуженный артист России Николай Коршилов

«Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда», - отметили в пресс-службе.

Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты на протяжение долгих лет. На сцене театра он сыграл ни одну запоминающуюся роль. Среди его перевоплощений - Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице» и многие другие.

Актерская игра Коршилова закрепила за ним статус талантливого комедийного артиста. Однако, помимо основной деятельности, он успешно пробовал себя в роли драматурга и режиссера. В последние годы был занят в антрепризе как актер и режиссер.

Артист умер незадолго до своего дня рождения: 20 января ему исполнилось бы 80 лет. Прощание с Коршиловым состоится в пятницу, 19 января, в 11:00 часов по адресу: по адресу: улица Россолимо 12, строение 1. Похороны пройдут на Даниловском кладбище.