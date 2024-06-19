19 июня 2024, 13:06

Умер заслуженный артист России Михаил Мальченко

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На 78-м году жизни не стало заслуженного артиста России Михаила Мальченко. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского академического театра драмы.

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», - написали его коллеги в некрологе.

Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища 19 июня.

Михаил Мальченко родился 6 ноября 1946 года. В 1965-м он окончил Ростовское театральное училище и до 1980 года работал в местом драмтеатре. После он стал актером Ставропольского академического театра драмы.

Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Собачье сердце», «Пигмалион», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба», «Чайка», «Ревизор» и других. В 1995 году Мальченко удостоился звания заслуженного артиста России.

Россия Спектакль Театры Актеры
19 июня 2024, 11:37
Госдума рассмотрит законопроект об ограничении книг иноагентов
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об урегулировании оборота книг иноагентов в библиотеках. Депутатов возмутило, что их выставляли наравне с другими изданиями. Комитет по культуре одобрил инициативу, сообщил ТАСС.

Законопроект с поправками в закон «О библиотечном деле» внесли члены этого комитета в конце марта. Они предложили наделить Минкульт правом утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках изданий под авторством людей, включенных в реестры иноагентов, террористов и экстремистов.

Разработчиков проекта возмутило, что книги иноагентов остались на полках библиотек. По их мнению, доступ к ним нужно ограничить.

«Таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», - заявили депутаты в пояснительной записке.

Комитет одобрил законопроект. Депутаты рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

Писатель Сергей Лукьяненко призвал вводить такие ограничения с осторожностью. Он предупредил, что запрет может вызвать обратный эффект - всплеск интереса к книгам иноагентов.

Книги Законы Госдума РФ Иноагенты
18 июня 2024, 20:04
Путин назвал любимых классических композиторов
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин признался в любви к творчеству Петра Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Своими музыкальными предпочтениями глава государства поделился во время общения с учениками Высшей школы музыки имени Босикова в Якутске, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.

«Русская классика - Чайковский, конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», - ответил он.

Путин добавил, что ему также нравится слушать композиции Франца Шуберта.

Глава государства прибыл в Якутию на Ил-76. Он уже побывал на стадионе «Туймаада» и пообщался жителями Якутска. Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что после президентского рукопожатия не будет мыть руки.

Владимир Путин
18 июня 2024, 03:26
Новый киноляп нашли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
РИА «Новости»
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В первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» зрители нашли киноляп. Он оказался связан с неожиданным появлением шляпы у сыгравшего Арамиса актера Игоря Старыгина. Это можно увидеть после драки мушкетеров с гвардейцами кардинала, сообщил РБК.

В первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» зрители нашли киноляп. Он оказался связан с неожиданным появлением шляпы у сыгравшего Арамиса актера Игоря Старыгина. Это можно увидеть после драки мушкетеров с гвардейцами кардинала, сообщил РБК.

В конце первой серии Д’Артаньян встречается с Атосом, Партосом и Арамисом для дуэли. В это время их находят гвардейцы кардинала и завязывается драка. Главные герои объединившись, прогоняют противников.

После этого Арамис поет песню и после финальной строчки идет обниматься с Атосом и Партосом. В этот момент всех троих показали в шляпах, хотя у героя Старыгина не было времени, чтобы ее надеть.

Это не первый киноляп, который привлек внимание поклонников советского фильма об Д’Артаньяна. В одном из эпизодов у героя актера Михаила Боярского странным образом перемещаются сапоги с одной ноги на другую.

Песни Фильмы Актеры Михаил Боярский
18 июня 2024, 00:14
Ушел из жизни режиссер Валерий Федоренко
РИА «Новости»
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Ушел из жизни режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТа.

«На 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко режиссер Камерной сцены имени Бориса Александровича Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», - написали в Telegram-канале ГАБТа.

О дате и месте прощания в театре сообщат дополнительно.

Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию, после чего поступил на музыкальный факультет ГИТИСа. Он учился в мастерской Бориса Александровича Покровского и после окончания пришел в Камерный театр мастера. С 1996 года был солистом оперы, а с 2011 - режиссером. Кроме того, Федоренко служил музыкальным руководителем Московского Губернского театра и вел театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах.

Режиссер Работа Музыка Театры

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