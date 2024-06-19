Умер заслуженный артист России Михаил Мальченко

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», - написали его коллеги в некрологе.

Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища 19 июня.

Михаил Мальченко родился 6 ноября 1946 года. В 1965-м он окончил Ростовское театральное училище и до 1980 года работал в местом драмтеатре. После он стал актером Ставропольского академического театра драмы.

Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Собачье сердце», «Пигмалион», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба», «Чайка», «Ревизор» и других. В 1995 году Мальченко удостоился звания заслуженного артиста России.