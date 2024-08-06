06 августа 2024, 16:50

Умер заслуженный артист России Марк Абрамов

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На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, один из создателей Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов. О его смерти сообщила пресс-служба организации.

«Человек невероятного обаяния, интеллекта, музыкального кругозора и очень тонкой души - таким мы запомним Марка Евгеньевича», - написали коллеги артиста.

Причины смерти Абрамова не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 7 августа.

Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а позже - Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. С момента основания Филармонического камерного оркестра с начала 90-х и до 2022 года он был художественным руководителем и дирижером Концертного духового оркестра.

Россия Музыка
06 августа 2024, 14:33
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
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На 47-м году жизни не стало сыгравшего в российском сериале «Глухарь» актера Владимира Новицкого. Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти не уточняются.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Сыщики», «Мент в законе», «Молодежка», «Вышибала», «Чего хотят женщины», Балабол» и других.

Сериалы Фильмы Актеры
06 августа 2024, 13:31
Умер звезда «Санта-Барбары» и «Хэллоуина» Чарльз Сайферс
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Не стало американского актера Чарльза Сайферса, известного по фильмам «Санта-Барбара» и «Хэллоуин». Он умер в возрасте 85 лет, сообщил журналистам Variety менеджер Крис Роу.

Он уточнил, что Сайферс скончался в результате болезни 4 августа в штате Аризона.

«Чарльз был милым и чувствительным человеком. У него всегда были лучшие истории. Он был близким другом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», - поделился Роу.

Сайферс родом из Нью-Йорка. Он обучался в Американской академии драмискусства и Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе. Там ему присвоили степень бакалавра в сфере театрального искусства.

На счету актера роли в таких культовых сериалах, как «Санта-Барбара», «Скорая помощь» и «Чудо-женщина».

США Болезни Актеры
06 августа 2024, 07:12
Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в «Лужниках» 11 августа
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В День строителя 11 августа на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» проведут концерт артистов-блогеров для детей. Он состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На концерте пройдут выступления 10 исполнителей. Среди них Кристина Карамелька, Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Марьяна Локель, ⁠⁠Марьяна Ми, Saasha и Вау Вероника. Они исполнят самые известные песни из своего репертуара. Мероприятие начнется в 17:00.

Также для детской аудитории форума-фестиваля в «Лужниках» начала работать площадка «Сам себе строитель». Участникам помогают почувствовать себя в роли строителя или архитектора, самостоятельно создать различные объекты и составить сценарий для них.

Дети Строительство Концерты Песни Москва
05 августа 2024, 18:17
Российскую комедию «СуперБобровы» переснимут во Франции
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Во Франции займутся адаптацией российской картины «СуперБобровы». Продюсер и актер Жан-Мари Ларонз заявил на III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая», что приобрел права на адаптацию этой комедии, сообщили журналисты «Газеты.ру».

Ларонз назвал «СуперБобровы» хорошим, смешным, добрым фильмом, который обязательно понравится жителям Франции.

По словам продюсера, уже во всю идет работа над производством.

«Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», - пояснил Ларонз.

Он отметил, что купит права еще на несколько российских картин и уже ведет соответствующие переговоры.

Впервые зрители увидели фильм «СуперБобровы», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, в 2016 году. Сюжет ленты разворачивается вокруг семьи Бобровых со сверхспособностями, которые у них появились благодаря метеориту, попавшему однажды в их дом.

На днях в Москву приехал французский режиссер Гаспар Ноэ. Его пригласили поучаствовать в закрытом мероприятии.

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