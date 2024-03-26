Умер заслуженный артист России Евгений Малишевский

«Прекрасный знаток и чтец русской поэзии и прозы», - написал архивариус театра Николай Тимофеев об артисте.

Евгений Малишевский родился 13 октября 1953 года в Ашхабаде. В 1975 году окончил театральное отделение Воронежского института искусств. После артист посвятил многие годы работе в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова. Он служил там с 1975 по 2013 год.

За время своей карьеры в театре под руководством Анатолия Иванова актер играл во множестве выдающихся спектаклей, среди которых «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Прости меня, мой ангел белоснежный…».

В 1995 году Евгений Малишевский удостоился звания заслуженного артиста России.

«Прощание состоится на Буденовском кладбище 26 марта в 11 часов», - уточнили в пресс-службе театра.