Умер заслуженный артист России Дмитрий Кижаев

На 79-м году жизни не стало музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. О его смерти сообщила дочь артиста Юлия на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Папа - это эпоха, гениальный музыкант, настоящий питерский интеллигент, добрый, мудрый, справедливый», - написала она.

Артист скончался 22 июня после долгой и тяжелой болезни. О времени и месте похорон станет известно позднее.

Дмитрий Кижаев родился 16 июня 1946 года в Запорожье. С 1948-го он жил в Ленинграде, где окончил музыкальную школу при консерватории. Артист основал бит-ансамбль «Садко», в котором играл на соло-гитаре, ансамбль «Джаз-комфорт», позже стал соло-гитаристом ВИА «Поющие гитары».

Музыка Кижаева использовалась в лентах «Золотая мина» и «Несравненный Наконечников». В качестве актера он появлялся в мелодраме «Я все решу сама». В 1999 году его признали заслуженным артистом России.