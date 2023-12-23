Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом» Александр Левенбук
Ушел из жизни народный артист России, основатель и бывший художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.
«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», - рассказал собеседник агентства.
Александр Левенбук был юмористом, актером, режиссером и радиоведущим. В 1988 году он создал в Москве первый профессиональный еврейский театр «Шалом». На протяжении 33 лет он был художественным руководителем театра.
Советским детям Левенбук был знаком по передаче «Радионяня», где он в шутливой форме объяснял школьную программу и правила хорошего поведения. А еще тем, что в месте со Львом Шимеловым, исполнил песню«А может, а может…» для мультфильма «Пластилиновая ворона».