09 июля 2024, 13:48

Умер сыгравший в «Глухаре» актер Ежи Штур

Global Look Press
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Польский актер театра, кино и телевидения Ежи Штур скончался на 78-м году жизни. О смерти артиста сообщил портал Onet со ссылкой на его сына Мацея.

По его словам, отец еще в 2011 году боролся с раком гортани и сумел победить болезнь. В 2023-м актер перенес еще одну операцию из-за онкологического заболевания. Кроме того, у него случились инсульт и сердечный приступ.

Ежи Оскар Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Он окончил Краковское Государственное высшее театральное училище и до 1991 года служил в Старом театре родного города.

За плечами Штура работы в более чем 60 киноработах. Зрители могли запомнить его по роли американского киллера Поллака в советско-польской комедии «Дежа вю» 1989 года. Кроме того, актер снялся в таких проектах, как «Сексмиссия», «Киллер» и «Глухарь». Также его голосом говорит Осел в польской озвучке мультфильма «Шрек».

Болезни Кино Театры Рак Актеры Телевидение
08 июля 2024, 10:50
Ушла из жизни балерина Большого театра
РИА «Новости»
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Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева скончалась в ночь на 8 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Артистка умерла в возрасте 90 лет. В пресс-службе Большого театра отметили, что информацию о дате и месте прощания опубликуют позднее.

Марина Кондратьева работала педагогом-репетитором с 1980 года. Она обучала Людмилу Семеняку, Галину Степаненко, Маргариту Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ану Туразашвили, Анну Антоничеву, Екатерину Шипулину и других известных балерин.

Ранее из жизни ушла скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Она скончалась в возрасте 77 лет. Артистка играла на скрипке Страдивари с 1964 по 1981 годы и была солисткой в Московской филармонии. Исакадзе исполняла классические произведения грузинских композиторов и Антонио Вивальди. В 2022 году ей вручили английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».

Смертность Театры
08 июля 2024, 01:55
Потеряла ногти. Зрители нашли киноляп в фильме «Служебный роман»
РИА «Новости»
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Романтическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова стала любимым фильмом для многих поколений советских и российских зрителей. Но самые внимательные из них нашли киноляп в этой картине. Оказалось, что героиня Лии Ахеджаковой — модница Верочка — не так уж внимательно следила за своей внешностью. Об этом написало издание РБК.

Романтическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова стала любимым фильмом для многих поколений советских и российских зрителей. Но самые внимательные из них нашли киноляп в этой картине. Оказалось, что героиня Лии Ахеджаковой - модница Верочка - не так уж внимательно следила за своей внешностью. Об этом написало издание РБК.

Ошибка закралась в сцены, в которых секретарша Верочка преподает своей начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной, сыгранной Алисой Фрейндлих, азы женственности - рассказывает ей как одеваться, ходить, какую прическу сделать.

Сначала «урок» проходит в кабинете Калугиной. На этих кадрах видно, что у Верочки ярко-красный маникюр. Но потом в кабинет приходит комиссия по инвентаризации. Людмила Прокофьевна и Верочка перемещаются в актовый зал. Там «урок» продолжается, но маникюра на руках у секретарши уже не видно.

Ранее зрители нашли два киноляпа в комедии Гайдая «Спортлото-82».

Кино Картины Фильмы Алиса Фрейндлих
06 июля 2024, 23:30
Умер режиссер фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский
РИА «Новости»
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Известный режиссер и сценарист Александр Ковановский ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Музея Владимира Высоцкого.

«Сегодня ушел из жизни Александр Ковановский, руководитель Творческого объединения „Ракурс“. С юных лет Александр занимался изучением творческого наследия Владимира Высоцкого, в дальнейшем посвятил себя поискам материалов, связанных с творческой деятельностью Владимира Семеновича», - говорится в некрологе.

Документальные фильмы Ковановского сопровождали тематические музейные выставки, причем не только в самом музей, но и на других площадках в разных российских регионах.

В их числе картины «Мне есть, что спеть…», «Владимир Высоцкий. Я не вернулся из боя», «Уйду я в это лето» и «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти», а также работа над сериалом «Все секреты нашего мира».

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким режиссера. При этом причина и обстоятельства смерти Ковановского не были названы.

Смертность Режиссер Фильмы Россия
06 июля 2024, 19:21
Названа целевая аудитория современных версий советской киноклассики
РИА «Новости»
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Снимать современные версии советских фильмов необходимо для молодых зрителей, которые привыкли к яркой картинке и красивым спецэффектам. Об этом заявил режиссер Сарик Андреасян в беседе с «Фонтанкой», комментируя инициативу Министерства просвещения.

Он подчеркнул, что по этому пути уже давно пошли голливудские киностудии, которые выпустили современные версии «Гордости и предубеждения» и «Грозового перевала».

«Современному поколению нужен киноязык, который оно понимает», - заявил Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что те, кто смотрел «Властелин колец», уже не смогут оценить картины, снятые 100 лет назад. Андреасян предложил поинтересоваться у молодежи, кто из них знаком с фильмами Эйзенштейна или смотрел «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Союз кинематографистов России ранее сообщил, что получил от Министерства просвещения список из 30 советских фильмов и 15 художественных произведени й, по которым ведомство предложило снять ремейки и сделать отдельные экранизации. В министерстве пояснили, что картины сохранят историческую память и помогут в патриотическом воспитании детей.

В реестр включили фильмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также также ленту «Летят журавли» Михаила Калатозова, награжденного за свою работу главным призом Каннского кинофестиваля 1957 года.

Снимать современные версии советских фильмов необходимо для молодых зрителей, которые привыкли к яркой картинке и красивым спецэффектам. Об этом заявил режиссер Сарик Андреасян в беседе с «Фонтанкой» , комментируя инициативу Министерства просвещения.

Режиссер Фильмы Россия

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