Умер советский режиссер-документалист Равшан Откиров

«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», - написали его коллеги.

Равшан Откиров учился в Ташкентском театрально-художественном институте и окончил его в 1971 году. Его профессиональный путь начался на киностудии «Узбектелефильм», где с 1970 по 1994 год он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера.

В его творческом наследии - более 50 документальных работ, среди которых «Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург - птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также художественные фильмы, включая «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».

С 1994 года Откиров строил карьеру на телевидении. Он работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.