15 мая 2024, 10:38

Умер советский режиссер-документалист Равшан Откиров

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Советский режиссер-документалист Равшан Откиров умер 9 мая на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», - написали его коллеги.

Равшан Откиров учился в Ташкентском театрально-художественном институте и окончил его в 1971 году. Его профессиональный путь начался на киностудии «Узбектелефильм», где с 1970 по 1994 год он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера.

В его творческом наследии - более 50 документальных работ, среди которых «Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург - птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также художественные фильмы, включая «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».

С 1994 года Откиров строил карьеру на телевидении. Он работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.

Кино Режиссер Фильмы
15 мая 2024, 10:53
Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев
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Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», - отметили в пресс-службе театра.

Вячеслав Гостищев родился 27 сентября 1932 года. В 1962 году он закончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». С 1993 года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре, снялся в нескольких фильмах, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, был задействован в 11 спектаклях.

Причина смерти артиста не уточняется.

Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Театры Актеры
15 мая 2024, 10:40
Пиратские фильмы вернулись в российские кинотеатры
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В России кинотеатры решили возобновить теневые показы пиратских фильмов. Причиной тому послужили недостаточные сборы от отечественного кино, сообщил РБК.

По данным издания, российские кинотеатры добавили в афиши предсеансное обслуживание, то есть они будут показывать новинки голливудских киностудий вместе с российским коротким метром.

Журналисты уточнили, что посетить такие сеансы уже можно в семи московских кинотеатрах. Аналогичную практику внедрили Петербург, Хабаровск, Чебоксары, Нижний Новгород, Пермь и других города.

Короткометражка «Прощание», в паре с которой представлена большая часть таких сеансов, накануне вошла в топ-10 самых кассовых фильмов.

Крупные российские киносети отменили предсеансное обслуживание 18 апреля по просьбе дистрибьюторов. Таким образом, они хотели поддержать отечественное кино.

Кино Фильмы Россия
15 мая 2024, 01:41
Домогаров в письме объяснил свой уход из Театра имени Моссовета
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Александр Домогаров раскрыл подробности своего ухода из Театра Моссовета в открытом письме. Содержимое послания опубликовал сайт mk.ru.

«С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра <…> Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное - это ощущение невозможности ничего изменить!» - заявил он.

По словам артиста, желание уйти возникло у него еще в прошлом году. Однако актер остался, чтобы «сохранить единственный свой спектакль в репертуаре - „Ричард III“» и из уважения к зрителям. Домогаров даже постарался смириться с тем, что в анонсах спектакля не указывали его имя и не финансировали его рекламу со стороны учреждения.

Актер отметил, что много раз писал письма руководству, где обосновывал свою позицию по важным вопросам, однако ему не отвечали. Спектакль «Ричард III» фактически разваливался из-за неграмотного ввода второго состава и отсутствия контроля со стороны постановки.

«Надо признать, что спектакля „Ричард III“ - той нити, которая связывала меня с Театром имени Моссовета, - больше нет. Как нет и того театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», - отметил Домогаров.

Об уходе актера из театра стало известно 15 мая. Причиной его увольнения стал конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым. Ранее артист неоднократно заявлял, что они уничтожают репутацию культурного учреждения.

Спектакль Театры Актеры
15 мая 2024, 00:14
Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Александр Домогаров действительно подал заявление на увольнение из Театра Моссовета. Эту информацию подтвердил руководитель учреждения Евгений Марчелли в беседе с РИА «Новости».

«Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу», - сказал он.

О решении Домогарова уволиться из театра стало известно сегодня вечером. Последний рабочий день артиста в учреждении будет 28 мая. Причиной для такого поступка, вероятно, стал конфликт актера с Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Артист несколько раз говорил о том, что перечисленные люди уничтожают репутацию театра.

Театры Актеры

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