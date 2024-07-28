28 июля 2024, 09:55

Умер советский лингвист и специалист по Шолохову Бар-Селла

РИА «Новости»
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Советский лингвист, израильский литературовед, публицист и журналист Зеев Бар-Селла (урожденный Владимир Петрович Назаров), скончался на 78-м году жизни. Об этом заявил историк культуры Николдай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Бар-Селла занимался исследованием проблем авторства произведений писателя Михаила Шолохова, публиковал работы о творчестве Михаила Булгакова, Иосифа Бродского, Ильфа и Петрова, а также о советской фантастике.

Ранее, 1 июля, в возрасте 88 лет из жизни ушел албанский писатель Исмаил Кадаре. Причиной его смерти стал сердечный приступ. В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной букеровской премии, которой награждаются лучшие авторы художественной литературы, переведенной на английский язык.

В прошлом году французский лидер Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона. Книги Кадаре издавались и в России: в русском переводе в свет выходили «Дворец сновидений», «Прощальный подарок зла», «Генерал мертвой армии» и другие произведения.

Израиль СССР Ученые Литература Писатели
26 июля 2024, 21:47
Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» скончался в 58 лет
Freepik
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На 59-м году жизни скончался российский актер Александр Марушев, известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщил его коллега, актер Владимир Сухов, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», - написал он, не уточняя причины смерти артиста.

На протяжении многих лет Марушев трудился на театральной сцене и в кинематографе, завоевывая признание зрителей своими яркими и запоминающимися ролями.

Он появился на свет 3 декабря 1965 года, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и начал свою карьеру в театре, а затем удачно дебютировал на экране. Среди его знаменитых работ - участие в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Мажор» и «Спросите медсестру».

Театры Актеры
23 июля 2024, 14:17
«В яблочко». Песков назвал причину популярности песен Shaman
Global Look Press
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Песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, завоевали признание, потому что они точно отразили настрой российского общества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировали «Известия».

Он прокомментировал присвоение Shaman звания заслуженного артиста России и ответил на вопрос об отношении президента Владимира Путина к творчеству артиста.

«Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», - указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что песни Дронова попали в «унисон» с чувствами многих россиян.

Ранее певцу присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Артист прокомментировал новость фразой «Служу России». Незадолго до этого музыкант исполнил новую песню «Душа нараспашку» возле посольства США.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Shaman
20 июля 2024, 02:36
Финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» вышел в Сети
РИА «Новости»
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Финальный трейлер нового фильма «Дэдпул и Росомаха» опубликовала компания Marvel Entertainment. Ролик выложили на YouTube-канале кинокомпании. Мировая премьера ленты запланирована на 26 июля.

Сюжет фильма разворачивается вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше на 40 лет.

Им предстоит вступить в бой с Кассандрой Новой, злобным близнецом Чарльза Ксавьера из комиксов, обладающим телепатическими способностями. Также в ленте появится и Леди Дэдпул, которую до этого показали в тизере.

Ранее в интернете состоялась премьера официального трейлера фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта.

Режиссером картины стал Шон Леви. Главные звездные роли сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

У фильма «Дэдпул и Росомаха» будет неофициальный русский дубляж. Перевод и озвучку сделают сотрудники студии Red Head Sound.

Marvel Трейлеры Картины Фильмы Премьеры
18 июля 2024, 02:29
В «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента
Freepik
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Зрители обратили внимание на несколько киноляпов в комедии «Джентльмены удачи», вышедшей в прокат СССР в 1971 году. Несовпадения коснулись татуировок на руке бандита Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, сообщили журналисты РБК.

Леонову на съемках наносили на тело временные изображения. Когда они стирались, их приходилось дорисовывать, поэтому в ряде эпизодов татуировки не совпадают.

В сцене заселения в гостиницу на плече лже-Доцента можно увидеть изображение лампочки, направленной вниз. А когда он чуть позже общается с заведующей детским садом, лампочка смотрит наверх. В эпизоде, где Трошкин приобщает своих подопечных к здоровому образу жизни, татуировок на его теле почти нет.

Ранее зрители разглядели неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе расстегивался и застегивался коричневый пиджак.

Кино Фильмы

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