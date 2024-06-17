17 июня 2024, 18:01

Умер советский актер Янис Кубилис

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Советский актер Янис Кубилис скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба Латвийского Национального театра.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 21 июня в Белом зале театра.

«Прошлым летом Янис Кубилис целый день отмечал свое 100-летие со своими ближайшими родственниками, друзьями и коллегами, но своего 101-летия он так и не дождался», - отметили в пресс-службе учреждения.

Янис Кубилис родился 24 июля 1923 года в городе Нерета. С 1947 года он был актером в Латвийском Национальном театре, пока в 1994-м не ушел на пенсию.

Всего Кубилис сыграл около 140 ролей. За его плечами работа в таких картинах, как «За лебединой стаей облаков», «Под землей», «Государственный преступник», «Лучи в стекле» и «Матч состоится в любую погоду».

Театры Актеры
17 июня 2024, 14:39
Умерла народная артистка России Надежда Красная
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В Москве на 78-м году жизни скончалась народная артистка России Надежда Красная. В связи со смертью певицы официальный портал правительства республики Тыва опубликовал некролог.

«Сегодня не стало славной дочери Тувы Надежды Сергеевны Красной, Кавалер Ордена Республики Тыва, народная артистка Тувы, народная артистка России», - сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Причины смерти не уточняются. Дата и место похорон не сообщаются.

Надежда Красная родилась 16 апреля 1947 года в Кызыле. Она окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом Международного конкурса имени Чайковского. В 1972-м завоевала Гран-При на Международном конкурсе вокалистов в Тулузе.

Красная была солисткой Большого театра и Московской филармонии. Она исполняла партии Татьяны в «Евгении Онегине», Микаэлы в «Кармене» и Маргариты в «Фаусте».

Россия Музыка Театры Москва
15 июня 2024, 02:33
Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших на российском музыкальном олимпе
РИА «Новости»
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Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла в Москве, лучшими исполнителями назвали Диму Билана и Анну Asti. Подробности рассказало РИА «Новости».

«Было всякое, было разное, а сколько еще будет! Хочу пожелать каждому веры в себя, слышать свой голос среди множества голосов, не сбивать себя с пути, не давайте это сделать никому», - отметил Билан, получая награду.

В номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня» победу одержала пластинка Анны Asti «Царица». Певица поблагодарила команду и слушателей. Клаву Коку признали лучшей в Сети.

Премию в номинации «Лучшая музыкальная группа» получил коллектив «Три дня дождя». Музыканты отметили, что начинали все в 2020 году в Парке Горького, а теперь получили премию, значит, «все не зря».

Телеканал «360» наградили в рамках премии «Лучшие социальные проекты». Награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» получил благотворительный проект «Круиз добра» для семей из ДНР.

Награды Музыкальные клипы Песни Музыка Москва
14 июня 2024, 14:26
Талантливых детей пригласили в симфонический оркестр «Движения Первых»
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В России стартовал дополнительный набор в «Детский симфонический оркестр Первых». Желающим присоединиться предстоит записать видео и отправить организаторам, сообщила пресс-служба «Движения Первых».

Проект реализуют с участием продюсерского центра «Звучи», в роли художественного руководителя оркестра выступит главный дирижер Русского камерного оркестра Сергей Проскурин. С 13 июня по 11 июля пройдет дополнительный отбор участников - музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет и наставников от 16 до 25 лет.

Заявки примут на сайте «Движения Первых». Для участия нужно снять на видео навыки игры на скрипке, флейте, трубе, кларнете или другом инструменте и отправить ролик организаторам. Лучшие музыканты поедут на очный сбор, репетиции и выступления.

«Движение Первых» создали в 2022 году. Президент Владимир Путин заявил, что оно призвано помочь детям и молодежи реализовать свои таланты.

Дети Молодежь Музыка Школьники
14 июня 2024, 12:36
Умер музыкант Валерий Бондарев
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В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Артист скончался в ночь на 14 июня за несколько дней до своего 77-летия. Причины смерти не уточняются. Дату, место и время прощания объявят позднее.

«Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти и в истории культурной жизни Самары», - написала пресс-служба театра.

Валерий Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Он окончил Новосибирскую государственную консерваторию. С 1977-го был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. В 1982 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР.

Музыка Театры

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