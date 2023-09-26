Умер советский актер Владимир Хмельницкий

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Актер скончался в воскресенье, 24 сентября. Что стало причиной смерти, неизвестно. Ему было 88 лет.

Владимир Хмельницкий родился 3 марта 1935 года в городе Умань в Черкасской области. Учился на экономическом факультете ВГИК. Работал администратором и редактором сценарного отдела Алма-Атинской киностудии, затем стал ассистентом режиссера на Киевской студии телевидения. Также успел поработать режиссером «Киевнаучфильма».

В качестве актера принял участие в съемках притчи «Райские яблочки», которая стала экранизацией рассказа Марти Ларни «Сократ в Хельсинки».

Последней работой Хмельницкого оказалась украино-шведская драма «Верный Руслан». В съемках киноленты приняли участие актеры Алексей Баталов, Леонид Янковский и Евгений Никитин.

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