Умер скандальный писатель Ян Кремер

Россия начала переходить от колониальной к суверенной культуре, но пока страна успешно справилась только в борьбе с внешними врагами. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» режиссер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.

«Мы только в начале этого пути и пока преуспели прежде всего в борьбе, так сказать, с внешними врагами, с иноагентами, с представителями той культуры, которая нам не нужна. Вот с этим мы разобрались», - заявил он.

При этом режиссер добавил, что страна еще не определилась с идеалом по части суверенной культуры.

Бояков признался, что критикует современную культурную инфраструктуру и культурную политику. Однако сознает, что недочеты связаны с текущим моментом.

Режиссер уверен, что есть перспективы и надежда на то, что Россия использует возможности, появившиеся благодаря новой геополитической стратегии.

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