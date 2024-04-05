Умер сценарист «Катеньки» Вацлав Михальский

«Вацлав Вацлавович всегда с теплом вспоминал родной город, с удовольствием принял участие в работе книжной ярмарки „Тарки-Тау 2023“, правда, в дистанционном формате - здоровье было уже слабым», - отметили земляки автора.

Причина смерти сценариста неизвестна.

Михальский родился в 1938 году в городе Таганрог, детство и юность провел в Дагестане. В 1965 году он окончил Литературный институт имени Горького, а в 1975 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

Вацлав Михальский стал известен благодаря работе над сценариями к фильмам «Баллада о старом оружии», мелодраме «Катенька», драме «Тайные милости» и сериалу «Семнадцать молчаливых сапог».