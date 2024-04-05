05 апреля 2024, 17:36

Умер сценарист «Катеньки» Вацлав Михальский

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Советский и российский сценарист, издатель и член Союза писателей России Вацлав Михальский скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Журнал Дагестан».

«Вацлав Вацлавович всегда с теплом вспоминал родной город, с удовольствием принял участие в работе книжной ярмарки „Тарки-Тау 2023“, правда, в дистанционном формате - здоровье было уже слабым», - отметили земляки автора.

Причина смерти сценариста неизвестна.

Михальский родился в 1938 году в городе Таганрог, детство и юность провел в Дагестане. В 1965 году он окончил Литературный институт имени Горького, а в 1975 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

Вацлав Михальский стал известен благодаря работе над сценариями к фильмам «Баллада о старом оружии», мелодраме «Катенька», драме «Тайные милости» и сериалу «Семнадцать молчаливых сапог».

Дагестан Кино
05 апреля 2024, 16:42
«Мечтал заниматься этим жанром». Бондарчук — о желании снимать фантастику
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В преддверии релиза фильма «Сто лет тому вперед» режиссер Федор Бондарчук рассказал о давней мечте снимать фантастику. Его с детства увлекали писатели этого жанра, передал Telegram-канал «Звездач».

«Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики - Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем у самих себя», - сказал он.

Фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Федора Бондарчука представляет собой осовремененную экранизацию повести Кира Булычева «Гостья из будущего».

В главных ролях киноленты зрители смогут увидеть знаменитых актеров - Константина Хабенского, Александра Петрова и Юрия Борисова.

Во время съемок фильма «Сто лет тому вперед» юные актеры нервничали из-за работы с Хабенским, осознавая его мастерство. Режиссер Федор Бондарчук, заявил, что понимает этот трепет и сам боится актера.

Кино Режиссер Актеры
05 апреля 2024, 14:43
Умерла актриса Вера Чехова
Global Look Press
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Актриса кино, театра и телевидения Вера Чехова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Zeit со ссылкой на ее агента и семью.

Актрисы не стало 3 апреля. Она умерла после непродолжительной тяжелой болезни.

Вера Чехова родилась в 1940 году в Берлине. Она дебютировала в фильме «Вдовец с пятью дочерьми» в 1956 году. Актриса снялась в таких картинах, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь». Всего за ее плечами насчитывается около ста проектов.

В конце 1990-х она оставила актерскую карьеру и сосредоточилась на режиссуре.

Кино
05 апреля 2024, 11:19
Российские фильмы и подорожание билетов не помогли киносети выйти из кризиса
Freepik
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Выпуск новых российских картин и подорожание билетов не вывели кинотеатры из кризиса, который произошел на фоне пандемии и ухода Голливуда. При этом доходы владельцев крупных компаний возросли на 40%, сообщил РБК.

По данным издания, киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» заработали 1,9 миллиарда рублей чистой прибыли.

Руководство объяснило журналистам, что рост доходов обусловлен восстановлением цен на активы, обесценившиеся в 2020–2022 годах. Изначально их стоимость снизилась из-за коронавирусной пандемии, а после - ухода Голливуда. Несмотря на этот рост, полностью компенсировать убытки пока не удалось.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский указал на контентный голод, назвав его ключевой проблемой кинотеатров.

«Надо отметить, что отечественные производители нарастили темп и качество производства фильмов, но пока остаются периоды, в которые нет крупных картин, например лето», - уточнил он.

В кино дебютировал юморист Евгений Петросян. Его актерскую игру можно будет увидеть на экранах 30 мая в картине «Манюня: Приключения в Москве».

Кино Фильмы Актеры
05 апреля 2024, 10:59
Евгений Петросян впервые снялся в кино
Global Look Press
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Юморист Евгений Петросян дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в картине «Манюня: Приключения в Москве», которая выйдет на экраны 30 мая. Трейлер фильма вышел на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Лента станет продолжением истории, знакомой зрителям по ленте «Манюня: Новогодние приключения», которая вышла в декабре 2023 года.

В центре сюжета - летнее приключение Манюни и ее друзей в Москве 1981 года. Девочка мечтает увидеть выступление своей любимой группы «Земляне», и это становится началом серии удивительных приключений и новых знакомств на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы.

Главную роль в картине исполнил юморист Евгений Петросян. Для 78-летнего артиста этот проект в игровом кино стал дебютным.

Недавно Петросян в третий раз стал отцом. Об этом его супруга сообщила 13 марта в соцсетях. Продюсер Александр Толмацкий назвал пару безответственными родителями.

Кино Фильмы Евгений Петросян

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