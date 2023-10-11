Умер режиссер «Музея восковых фигур» и «Чернокнижника»

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Что стало причиной смерти Хикокса не называется.

За свою карьеру Хикокс выступил режиссером 32 картин, среди которых две части фильма «Музей восковых фигур», «Воздушный охотник», вторая часть «Чернокнижника», а также третья часть «Восставший из ада». Кинодеятель работал в жанрах ужасы, триллер и драма.

Энтони Хикокс родился 1 января 1959 году в Лондоне. Свою карьеру будущий режиссер начал с должности клубного промоутера. Свою первую короткометражку Хикокс снял на первые заработанные деньги, однако работа не принесла ему славы.

После этого Хикокс переехал в Лос-Анджелес. В киноиндустрию он попал благодаря неприятному, на первый взгляд, случаю, который впоследствии обернулся для него широкой популярностью и работой.

Хикокс врезался в автомобиль шведского кинопродюсера и коллекционера произведений искусств Стеффана Аренберга. В счет компенсации ущерба он предложил Аренбергу написать сценарий, указала «Российская газета». Шведский кинопродюсер не сразу, но согласился на предложение. Результатом этого сотрудничества стал фильм ужасов «Музей восковых фигур».

Режиссер, продюсер, сценарист и актер Энтони Хикокс ушел из жизни в возрасте 64 лет. Согласно данным IMDb , кинодеятель умер 9 октября.