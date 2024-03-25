25 марта 2024, 18:39

Умер режиссер «Мосфильма» Олег Никитин

Читайте нас в: Google Новости

Режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм» Олег Никитин скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«На 78-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Олега Даниловича Никитина», - написали в пресс-службе организации.

Олег Никитин родился в 1946 году в Днепропетровске, окончил режиссерский факультет ВГИКа и с 1975 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Он снял такие ленты, как «Пятое время года», «Тихие воды глубоки» и «От зимы до зимы».

Отпевание пройдет во вторник, 26 марта, в 12:00 в Храме Архистратига Михаила в Тропареве.

Кино Режиссер Россия
25 марта 2024, 18:13
Вручение премии «Золотая маска» перенесли после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Торжественную церемонию вручения специальных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в „Крокус Сити Холле“ было принято решение о переносе специальной премии „Золотая маска“ „За вклад в развитие театрального искусства“», - заявили в организации.

Церемонию планировалось провести в Бетховенском зале Большого театра в среду, 27 марта. О новой дате вручения сообщат позднее.

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году. Ее вручают за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла стрельбу по зрителям, прибывшим на концерт группы «Пикник». По данным СК, жертвами атаки стали как минимум 137 человек.

Россия Театры
25 марта 2024, 17:06
Умер актер Рафаэль Клейнер
Читайте нас в: Google Новости
Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

Причина смерти не уточняется.

Рафаэль Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное на Украине. Он работал в Театре драмы и комедии Юрия Любимова на Таганке, а также выступал с сольными чтецкими программами. В 1995 году он получил звание народного артиста России.

Прощание с актером пройдет во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).

Россия Театры Актеры Москва
25 марта 2024, 14:09
Умер работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети «ВКонтакте».

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети « ВКонтакте ».

«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» - написал он.

Николай Орса родился 13 февраля 1967 года в Москве. После окончания МГИК в 1993 году с дипломом звукорежиссера он начал профессиональную деятельность.

В течение своей карьеры Орса сотрудничал с многими известными исполнителями и группами - оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, коллективами «Калинов мост», «Непоседы», «Домисолька», а также с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Барыкин, Любовь Успенская.

Также Орса принял участие в работе над фильмами «Елки», «Духless», мультфильм «Князь Владимир» и другие.

Причиной смерти композитора стал инфаркт.

Музыка Москва
25 марта 2024, 12:21
Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов
Читайте нас в: Google Новости
Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Еще одна наипечальнейшая весть <…> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», - написал Андреев.

Причину смерти он не назвал.

Александр Карпухов стал известен благодаря эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Кроме того, актер поучаствовал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», фильме «Елки лохматые» и других картинах. Он также вел телепрограмму «Танц-класс».

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры

Новости по теме