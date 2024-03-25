Умер режиссер «Мосфильма» Олег Никитин

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Торжественную церемонию вручения специальных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в „Крокус Сити Холле“ было принято решение о переносе специальной премии „Золотая маска“ „За вклад в развитие театрального искусства“», - заявили в организации.

Церемонию планировалось провести в Бетховенском зале Большого театра в среду, 27 марта. О новой дате вручения сообщат позднее.

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году. Ее вручают за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла стрельбу по зрителям, прибывшим на концерт группы «Пикник». По данным СК, жертвами атаки стали как минимум 137 человек.