Режиссер фильмов ужасов «Отчим» и «Техасская резня бензопилой» умер во сне

Проект «Театральное закулисье» для школьников стартовал в Москве

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В Москве стартовал проект «Театральное закулисье», в рамках которого проведут экскурсии для школьников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Программу запустили для участников городского проекта „Содружество школьных театров Москвы“», - добавил он.

Например, творческое закулисье перед школьниками откроет Театр кукол имени Образцова. Там они увидят, как работают художники и бутафоры и где хранят реквизит.

Еще экскурсии проведут по Театру Олега Табакова. Школьников отведут в репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские.

Также ребятам покажут необычную сцену на Сухаревской площади и раскроют тайну Фойе зеркал. На инклюзивных экскурсиях в музее МХАТ они узнают больше интересных фактов о театральных профессиях и поучаствуют в актерских мастер-классах.

Ранее «Содружество школьных театров Москвы» открыло новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься творчеством в школах, колледжах, дворцах и культурных центрах под руководством примерно 900 педагогов.