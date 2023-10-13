Режиссер фильмов ужасов «Отчим» и «Техасская резня бензопилой» умер во сне
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джефф Барр скончался в 60 лет. Смерть наступила во сне, об этом в соцсетях сообщил его коллега Джим Уайнорски.
Режиссер в основном работал над фильмами ужасов. Он снял третью часть «Техасской резни бензопилой», второго «Отчима», «Потомственное проклятие», четвертого и пятого «Повелителя кукол», «Проклятие хозяина марионеток», «Возрожденного Франкенштейна» и другие ленты.
Джефф Барр родился в 1963 году в Огайо. В молодости он увлекался хоррор-журналами, поэтому стал снимать любительские фильмы. В Университете Южной Калифорнии он учился вместе с Р. Э. Михайлофф, который впоследствии сыграл Кожаное лицо в третьей «Техасской резне бензопилой».
Бар также активно снимался в кино, зрители знают его по таким фильмам, как «Зомбигеддон», «Дом ведьм», «Швы» и «Сущий дьявол».