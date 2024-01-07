Умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

Олег Рябоконь получил образование в Ленинградском военно-механическом институте в 1961 году. А потом поступил на актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Рябоконь получил известность в СССР благодаря своим работам в кинематографе. Одной из наиболее популярных картин режиссера стал фильм «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года. Главные роли в нем сыграли Олег Табаков, Татьяна Никитина, Татьяна Смехова и Армен Джигарханян.

В 1985 году режиссер снял телефильм «Один за всех!», посвященный бенефису актера Николая Караченцова. Также в фильмографии Олега Рябоконя есть такие работы, как «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие.