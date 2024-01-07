07 января 2024, 00:59

Умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

Читайте нас в: Google Новости

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге в 84 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Олег Рябоконь получил образование в Ленинградском военно-механическом институте в 1961 году. А потом поступил на актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Рябоконь получил известность в СССР благодаря своим работам в кинематографе. Одной из наиболее популярных картин режиссера стал фильм «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года. Главные роли в нем сыграли Олег Табаков, Татьяна Никитина, Татьяна Смехова и Армен Джигарханян.

В 1985 году режиссер снял телефильм «Один за всех!», посвященный бенефису актера Николая Караченцова. Также в фильмографии Олега Рябоконя есть такие работы, как «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие.

Санкт-Петербург Фильмы
05 января 2024, 02:41
Тайные отсылки нашли в известных советских фильмах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Режиссеры некоторых фильмов, которые давно стали классикой советского кинематографа, спрятали тайные отсылки на события или популярных личностей. Их долгие годы не замечал обычный зритель. Об этом сообщил Life.

Отдельной «пасхалкой» журналисты назвали фильм «Операция „Ы“». В нем прораб Шурика представляет собой образ генсека Никиту Хрущева. Особенно это заметно в моменты, когда герой произносит речи о «перевоспитании тунеядцев добрым словом, уговором и нашей правдой», являющиеся точными цитатами политика.

«Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше», - говорил Хрущев.

В фильме «Любовь и голуби» можно заметить отсылку на «Операцию „Ы“». На печке в доме семьи Кузякиных стоит копилка-кошка. Такую Трус продавал в одной из новелл. Хотя некоторые критики предположили, что тайного смысла в этом нет, просто на «Мосфильме» была нехватка реквизита.

Ранее внимательные зрители нашли незаметный на первый взгляд киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Их внимание привлек плед.

Фильмы Актеры
05 января 2024, 02:00
Умерла озвучившая бабушку из «Тайны Коко» актриса
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Ана Офелия Мургия умерла перед Новым годом на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Quadratin.

Национальный институт изящных искусств и литературы выразил соболезнования родным и близким актрисы. Причина ее смерти не указывалась.

Мургия родилась в Мехико. Она начала сниматься в 1960 году. На счету актрисы более ста фильмов, сериалов, теленовелл и озвучание. В списке актрисы такие фильмы, как «Черная вдова», «Свободная любовь», «Страстная Изабелла», «Война одиночки», «Королева ночи», «Уроборос», «Бандитки» и так далее.

Одним из самых популярных в карьере Мургии стала работа в мультфильме «Тайна Коко», где она была голосом бабушки главного героя. Проект заработал более 800 миллионов долларов в прокате и два «Оскара».

Также Мургия была рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Ариэль» в категории «Лучшая женская роль». В итоге, статуэтку ей вручали три раза.

Фильмы Актеры
05 января 2024, 00:38
Фильм «Бременские музыканты» собрал миллиард рублей за четыре дня
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Киносказка «Бременские музыканты» собрала больше миллиарда рублей на четвертый день проката. Информация об этом появилась на сайте единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным портала, общие сборы за фильм к вечеру четверга составили 1 168 726 282 рубля. 138 947 068 из них - это предпродажи за будущие сеансы.

Фильм «Бременские музыканты», основанный на одноименном советском мультфильме, вышел в кинотеатры в первый день нового года. Режиссер картины Алексей Нужный, а в главных ролях сыграли Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и другие.

Ранее стало известно, что комедия «Холоп-2» установила рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 295 миллионов рублей в первый день проката (1 января). Это на 24% выше результата прошлого прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка». Фильм «Бременские музыканты» в первый день проката собрал 199 миллионов рублей.

Кино Режиссер Рекорды Фильмы Новый год
04 января 2024, 22:00
Ушла из жизни режиссер и сценарист Елена Демидова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова ушла из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на странице в социальной сети.

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы», - написала Разбежкина.

Причена смерти неизвестна.

Елена Демидова была членом союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии неигрового кино. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и финскогого YLE, сотрудничала с киностудией имени Максима Горького и руководила мастерскими для молодых кинематографистов и документалистов.

Она сняла документальные картины «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и железный дракон».

Кино Режиссер Фильмы Россия

Новости по теме