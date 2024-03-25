Умер работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети « ВКонтакте ».

«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» - написал он.

Николай Орса родился 13 февраля 1967 года в Москве. После окончания МГИК в 1993 году с дипломом звукорежиссера он начал профессиональную деятельность.

В течение своей карьеры Орса сотрудничал с многими известными исполнителями и группами - оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, коллективами «Калинов мост», «Непоседы», «Домисолька», а также с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Барыкин, Любовь Успенская.

Также Орса принял участие в работе над фильмами «Елки», «Духless», мультфильм «Князь Владимир» и другие.

Причиной смерти композитора стал инфаркт.