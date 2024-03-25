25 марта 2024, 14:09

Умер работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети «ВКонтакте».

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети « ВКонтакте ».

«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» - написал он.

Николай Орса родился 13 февраля 1967 года в Москве. После окончания МГИК в 1993 году с дипломом звукорежиссера он начал профессиональную деятельность.

В течение своей карьеры Орса сотрудничал с многими известными исполнителями и группами - оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, коллективами «Калинов мост», «Непоседы», «Домисолька», а также с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Барыкин, Любовь Успенская.

Также Орса принял участие в работе над фильмами «Елки», «Духless», мультфильм «Князь Владимир» и другие.

Причиной смерти композитора стал инфаркт.

Музыка Москва
25 марта 2024, 12:21
Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов
Читайте нас в: Google Новости
Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Еще одна наипечальнейшая весть <…> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», - написал Андреев.

Причину смерти он не назвал.

Александр Карпухов стал известен благодаря эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Кроме того, актер поучаствовал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», фильме «Елки лохматые» и других картинах. Он также вел телепрограмму «Танц-класс».

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
25 марта 2024, 10:51
Актер из фильма «А зори здесь тихие» попал в больницу с кровотечением
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Андрей Мартынов, известный по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие», попал в больницу в Москве с язвой двенадцатиперстной кишки. Истекающего кровью народного артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила «Экспресс газета».

Актер Андрей Мартынов, известный по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие», попал в больницу в Москве с язвой двенадцатиперстной кишки. Истекающего кровью народного артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила « Экспресс газета ».

По информации издания, 78-летний актер и раньше жаловался на проблемы со здоровьем своим коллегам, однако это стало лишь поводом для острых шуток. Кроме того, Мартынов живет один, и позаботиться о нем некому: единственный сын много лет назад уехал в Германию, где растит троих детей.

Ранее актер и звезда сериалы «Сваты» Федор Добронравов отменил все выступления до января 2025 года для реабилитации после тяжелой операции.

Больницы Фильмы Актеры Москва
23 марта 2024, 14:35
Сеансы в кинотеатрах Москвы и Подмосковья отменили из-за теракта в Crocus City
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В выходные, 23 и 24 марта, в Москве и Московской области не будут работать кинотеатры сети «Каро». Сеансы отменили из-за теракта в Crocus City Hall, сообщил «Интерфакс».

«Кинотеатры сети в Москве и области закрыты. По регионам информация уточняется», - подчеркнули в пресс-службе сети.

На территории столицы и Подмосковья действуют 20 кинотеатров «Каро».

Работу приостановил также Музей кино. В «Москино» сообщали, что ряд кинотеатров в субботу и воскресенье не будут работать из-за отмены в Москве массовых мероприятий. Все активности в указанные дни отменили и на выставке «Россия».

Мэр столицы Сергей Собянин вечером 22 марта попросил с пониманием отнестись к решению властей об отмене спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу перед концертом группы «Пикник». Его жертвами стали уже 115 человек , пострадали более 100.

Кино Москва Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 14:44
Лев Лещенко не исключил завершения карьеры
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский певец Лев Лещенко задумался о завершении карьеры. Об этом он сообщил «Газете.ru».

Певец признал, что сольные концерты стали даваться ему с трудом. Однако предложений выступить 82-летнему артисту поступает много. Он отметил, что старается не надоедать ни себе, ни зрителю, и стремится получать удовольствие от профессии.

«Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости!» - объяснил Лещенко.

Мысли о завершении карьеры его посещают периодически. На вопрос о том, задумывался ли певец о прекращении творческой деятельности по примеру недавно ушедшего со сцены Валерия Леонтьева , Лещенко ответил положительно.

«Да, наверное!» - согласился он.

Музыкальный критик Бабичев раньше заявил , что Антонов и Лещенко находятся на закате профессиональной карьеры. Они все реже появляются на публике.

Леонтьев же решил покинуть профессию, потому что не может соответствовать собственной высокой планке. Ему стало сложно сохранять свой прежний имидж вечно молодого исполнителя.

Концерты Музыка Лев Лещенко Шоу-бизнес

Новости по теме