Умер профессор ГИТИСа Андрей Кружалов

«Андрей Борисович был блестящим танцовщиком, мудрым наставником, справедливым деканом, чутким коллегой», - написали в пресс-службе учреждения.

Причины смерти в сообщении не указываются. Также не называются дата и место прощания и похорон.

«Я потерял очень светлого, лёгкого в общении человека. Человека - праздник. Когда я приходил на факультет, то знал, что всегда буду находиться в какой-то радостной творческой обстановке», - поделился заведующий кафедрой хореографии ГИТИСа Вячеслав Гордеев.

Андрей Кружалов родился в 1966 году. В ГИТИСе он воспитал целую плеяду талантливых балетмейстеров, артистов балета и педагогов.