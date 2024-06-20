Умер продюсер комедий Рязанова Леонид Биц

Читайте нас в:

«Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», - отметили в организации.

Причину смерти и дату прощания не назвали.

Леонид Биц родился 13 апреля 1954 года. С 1971-го он работал на киностудии «Мосфильм» помощником, а затем ассистентом режиссера. В 1998 году возглавил киностудию «Луч».

Биц спродюсировал такие комедии Рязанова, как «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Ключ от спальни».

Союз кинематографистов также выразил соболезнования родным и близким режиссера, назвав его одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства.