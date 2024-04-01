01 апреля 2024, 17:27

Умер оперный певец Салих Сулейманов

Читайте нас в: Google Новости

В Уфе на 68-м году жизни умер оперный певец, заслуженный артист Башкортостана Салих Сулейманов. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с ним пройдет в Баймаке 2 апреля.

«Башкирский театр оперы и балета выражает искренние соболезнования родным и близким Салиха Фариховича и разделяет горечь невосполнимой утраты», - поделились в пресс-службе.

Салих Сулейманов родился 1 октября 1956 года в деревне Тляумбетово. В 1987 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение». В 2002 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

Уфа Россия Театры
29 марта 2024, 19:13
Умер звезда «Земли Санникова» Ораз Амангельдыев
Читайте нас в: Google Новости
Скончался известный туркменский актер Ораз Амангельдыев. Информация об этом появилась на ресурсе «Кино-Театр.ру».

Амангельдыев скончался 20 марта. Он жил в Ашхабаде и служил в местном театре. Причина его смерти пока неизвестна.

Ораз Амангельдыев родился в 1951 году. Он был выпускником Театрального училища имени Щукина.

Впервые на большом экране артист появился в 1973 году. Славу ему принесло участие в таких фильмах, как «Земля Санникова», «Цвет золота», «Год дракона», «Не хочу быть прохожим», «Дестан молей юности», «Отравленная любовь». Его талант также ярко обозначился в мюзикле «Ты, песня моя», где он исполнил роль певца Акмала.

Артист был особенно популярен в советское время. Ленты с его участием шли на широких экранах и пользовались у зрителей большой популярносью.

Кино Фильмы Театры Актеры
29 марта 2024, 18:57
Кустурица снимет фильм в Сочи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил о планах снять в Сочи новый фильм о трубочисте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием „Инженер легких прогулок“. Он рассказывает про молодого человека, который чистит трубы», - поделился режиссер.

По сценарию, герой хочет помогать людям, и поэтому составляет им компанию в прогулках. Он влюбляется в молодую девушку, которая вынужденно становится проституткой. Она отправляется в Санкт-Петербург, где трубочист теряет ее след.

Полностью рассказывать задумку режиссер не стал, намекнув, что для создания сюжета вдохновлялся романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ранее Кустурица уже заявлял о планах объединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Съемки должны пройти в Сербии и Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Сочи Режиссер Фильмы Россия
29 марта 2024, 18:14
Актриса из сериала «Молодые и дерзкие» умерла от редкой болезни мозга
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Дженнифер Лик из сериала «Молодые и дерзкие» скончалась от прогрессирующего надъядерного паралича — редкой нейродегенеративной болезни мозга. Об этом в социальных сетях сообщил ее бывший супруг Тим Мэтисон.

«С тяжелым сердцем я сообщаю новость о кончине Дженнифер Лик», - написал он.

С болезнью Дженнифер Мэри Лик боролась последние семь лет. Она скончалась во Флориде 18 марта на 77-м году жизни.

Актриса родилась в 1947 году в Кардиффе в Великобритании и начала свою карьеру в кино и на телевидении в середине 1960-х годов. Лик снималась в сериалах и фильмах «Путеводный свет», «Другой мир», «Железная сторона», «Одна жизнь, чтобы жить» и других.

Она встретила будущего мужа, актера Тима Мэтисона, на съемочной площадке комедии 1968 года «Твои, мои, наши». Однако спустя три года их пути разошлись.

Сериалы Болезни Кино Фильмы Актеры
29 марта 2024, 16:57
Умер актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко
Читайте нас в: Google Новости
Актер Александр Терешко, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Марш Турецкого», скончался 25 марта на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной.

Артист родился в 1962 году. В 1985-м он окончил ГИТИС, после чего служил в Театре имени Пушкина и Театре на Малой Бронной.

Дебютом актера в кино стал фильм «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он состоялся в 1985 году.

Терешко успел сыграть более чем в шестидесяти кинопроектах. он сотрудничал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов.

До последних дней Терешко участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Причина смерти актера неизвестна. Прощание с ним прошло 28 марта.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили коллеги артиста.

Сериалы Кино Театры Актеры

Новости по теме