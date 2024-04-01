Умер оперный певец Салих Сулейманов

Скончался известный туркменский актер Ораз Амангельдыев. Информация об этом появилась на ресурсе «Кино-Театр.ру».

Амангельдыев скончался 20 марта. Он жил в Ашхабаде и служил в местном театре. Причина его смерти пока неизвестна.

Ораз Амангельдыев родился в 1951 году. Он был выпускником Театрального училища имени Щукина.

Впервые на большом экране артист появился в 1973 году. Славу ему принесло участие в таких фильмах, как «Земля Санникова», «Цвет золота», «Год дракона», «Не хочу быть прохожим», «Дестан молей юности», «Отравленная любовь». Его талант также ярко обозначился в мюзикле «Ты, песня моя», где он исполнил роль певца Акмала.

Артист был особенно популярен в советское время. Ленты с его участием шли на широких экранах и пользовались у зрителей большой популярносью.