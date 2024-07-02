Умер народный артист России Владимир Матвеев

По информации издания, в ночь на 2 июля у артиста остановилось сердце. Жена заявила, что в последнее время Матвеев жаловался на боли в груди.

О месте и дате похорон станет известно позднее.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2001 году за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актер удостоился высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль». Он также снялся в таких сериалах и фильмах, как «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Елки 5» и «Чернобыль».

В 1993 году Матвеев получил звание заслуженного артиста России, а в 2008-м - народного артиста России.