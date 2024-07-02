02 июля 2024, 10:26

Умер народный артист России Владимир Матвеев

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Народный артист России Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил портал 78.ru со ссылкой на супругу актера.

По информации издания, в ночь на 2 июля у артиста остановилось сердце. Жена заявила, что в последнее время Матвеев жаловался на боли в груди.

О месте и дате похорон станет известно позднее.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2001 году за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актер удостоился высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль». Он также снялся в таких сериалах и фильмах, как «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Елки 5» и «Чернобыль».

В 1993 году Матвеев получил звание заслуженного артиста России, а в 2008-м - народного артиста России.

Сериалы Фильмы Россия Театры Актеры
02 июля 2024, 00:07
В комедии Гайдая «Спортлото-82» нашли два киноляпа
РИА «Новости»
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Внимательные зрители нашли два киноляпа в легендарном фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82». Об этом написал портал SevastopolMedia.

Одна из ошибок закралась в сцену, где контрабандист Степан, роль которого исполнил Михаил Кокшенов, преследует Костю, чтобы узнать, где живет главный герой. В первом кадре Костя решил выпить воды и остановился у третьего автомата с газировкой, а в следующую секунду он уже стоит у первого автомата.

Другой ляп связан со сценой, где Степан зарывается в песок, чтобы украсть выигрышный лотерейный билет из палатки Тани. В первом кадре он делает это на высоком морском берегу у самого обрыва. А в следующем - продолжает закапываться на равнинной местности.

Ранее ошибку заметили в новогодней музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга.

Метаморфозы происходят с прической главной героини Алены, которую сыграла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее длинная коса, потом короткие волосы, затем они снова волшебным образом отрастают и укорачиваются.

Кино Картины Режиссер Фильмы
01 июля 2024, 18:23
Умерла актриса Татьяна Тарасова
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На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Тарасова. О ее смерти сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

«Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память», - написали ее коллеги.

Причины смерти артистки не уточняются.

Татьяна Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1966 году режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в БДТ. В театре она проработала более сорока лет, сыграв на сцене около тридцати ролей. Она воплотила образы Аглаи в «Идиоте», Унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе».

В 1994 году Тарасовой присвоили звание заслуженной артистки России.

Театры Актеры
01 июля 2024, 14:51
Умер первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре
Global Look Press
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Албанский писатель, первый получивший Международную букеровскую премию, Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кадаре умер в 8:40 в понедельник, 1 июля, от сердечного приступа. Врачи пытались реанимировать писателя, когда его доставили в больницу в Тиране без признаков жизни. Редактор и издатель Бужар Худри подтвердил его смерть.

Исмаил Кадаре родился 28 января 1936 года. В конце 1950-х годов он учился в Москве в Литературном институте имени А. М. Горького. Книгу с его стихотворениями издавали в СССР. Романы, эссе и стихи писателя перевели более чем на 40 языков, что сделало его самым известным современным писателем на Балканах.

В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. В октябре 2023-го президент Франции Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона.

Книги Франция Писатели
30 июня 2024, 18:47
Фестиваль «Фабрика Станиславского» закрылся в Московском Губернском театре
РИА «Новости»
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В Московском Губернском театре 29 июня прошла церемония закрытия IV Летнего фестиваля «Фабрика Станиславского». В этот день на сцене подвели итоги фестиваля и наградили победителей.

Лауреатов определило жюри, в состав которого вошли театральные критики Павел Руднев, Ирина Алпатова и Ксения Аитова. Победители получили из рук худрука фестиваля Сергея Безрукова эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского из «бисквитного» фарфора от мастеров Дулевского завода.

Фестиваль проводился в Москве с 20 июня и представил значимые постановки региональных театров. Приз за лучшую женскую роль получила Вероника Львова за роль Любови в спектакле «Возвращение» (театр «Самарт», Самара), за лучшую мужскую роль наградили заслуженного артиста РСФСР Вячеслава Захарова, который сыграл Крутицкого («Мудрец|ы», театр «На Литейном», Санкт-Петербург). Лучшим актерским ансамблем признали коллектив актеров, задействованных в спектакле «Коварство и любовь» Красноярского драмтеатра имени Пушкина. А спецприз от жюри фестиваля «За синтез слова и пластики» получила Анастасия Аляева за роль Аделы в спектакль «Дом Бернарды Альбы» Челябинского театра драмы имени Орлова.

Театральный критик Ирина Алпатова отметила высокий уровень отбора спектаклей и призналась: было «столько прекрасных актеров», что выбор оказался сложным.

По словам Сергея Безрукова, в следующем году «Фабрика Станиславского» обновится, поскольку фестиваль станет уже не межрегиональным, а федеральным. Может расшириться перечень номинаций.

Помимо показов спектаклей, фестиваль содержал образовательную программу. Известные артисты провели для студентов актерских факультетов мастер-классы и лекции. Впервые проводилась программа мастер-классов для молодых актеров Подмосковья, в которой приняли участие 20 представителей семи театральных коллективов.

Театры Фестивали

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