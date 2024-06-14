В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Артист скончался в ночь на 14 июня за несколько дней до своего 77-летия. Причины смерти не уточняются. Дату, место и время прощания объявят позднее.

«Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти и в истории культурной жизни Самары», - написала пресс-служба театра.

Валерий Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Он окончил Новосибирскую государственную консерваторию. С 1977-го был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. В 1982 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР.