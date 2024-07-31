Умер музыкант Михаил Подкорытов-Курганский
На 50-м году жизни умер музыкант и звукорежиссер Михаил Подкорытов-Курганский. Об этом сообщила пресс-служба курганского Дворца культуры железнодорожников.
«Многим из нас он запомнится как настоящий профессионал, умевший поднять концерт или мероприятие до столичного уровня. Вкладывая всю душу в свое творчество, Михаил требовал этого и от остальных, не терпя полумер», - поделились коллеги музыканта.
В пресс-службе уточнили, что Подкорытов-Курганский умер 30 июля после болезни, однако других подробностей не привели. Прощание с музыкантом пройдет 2 августа в Богоявленском храме.
Михаил Подкорытов-Курганский родился 12 апреля 1975 года. Он успел поработать с такими известными группами, как «Ария», «Сплин», «Бутырка», «Смысловые галлюцинации».