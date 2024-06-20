20 июня 2024, 19:14

Умер музыкант Александр Дрома

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На 77-м году жизни скончался солист группы «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Артиста не стало 18 июня. Причины смерти не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 21 июня в траурном зале у Республиканской больницы.

«О Дроме можно говорить бесконечно, его было просто много, где бы он ни был», «Саша неповторим… Очень большая потеря», «Как жаль… светлая память», - написали слушатели в комментариях.

Александр Дрома родился 11 октября 1947 года. Он начинал музыкальную карьеру в Мурманской области, а в 1970-х переехал в Карелию. Был участником многочисленных конкурсов, джазовых и эстрадных фестивалей, шансон-шоу «Фабрика грез».

На 77-м году жизни скончался солист группы «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта в социальной сети « ВКонтакте ».

Музыка Фестивали
20 июня 2024, 16:24
Умер продюсер комедий Рязанова Леонид Биц
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Работавший с режиссером Эльдаром Рязановым кинопродюсер Леонид Биц скончался на 71-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», - отметили в организации.

Причину смерти и дату прощания не назвали.

Леонид Биц родился 13 апреля 1954 года. С 1971-го он работал на киностудии «Мосфильм» помощником, а затем ассистентом режиссера. В 1998 году возглавил киностудию «Луч».

Биц спродюсировал такие комедии Рязанова, как «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Ключ от спальни».

Союз кинематографистов также выразил соболезнования родным и близким режиссера, назвав его одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства.

Кино Режиссер Фильмы Россия
19 июня 2024, 13:06
Умер заслуженный артист России Михаил Мальченко
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На 78-м году жизни не стало заслуженного артиста России Михаила Мальченко. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского академического театра драмы.

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», - написали его коллеги в некрологе.

Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища 19 июня.

Михаил Мальченко родился 6 ноября 1946 года. В 1965-м он окончил Ростовское театральное училище и до 1980 года работал в местом драмтеатре. После он стал актером Ставропольского академического театра драмы.

Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Собачье сердце», «Пигмалион», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба», «Чайка», «Ревизор» и других. В 1995 году Мальченко удостоился звания заслуженного артиста России.

Россия Спектакль Театры Актеры
19 июня 2024, 11:37
Госдума рассмотрит законопроект об ограничении книг иноагентов
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об урегулировании оборота книг иноагентов в библиотеках. Депутатов возмутило, что их выставляли наравне с другими изданиями. Комитет по культуре одобрил инициативу, сообщил ТАСС.

Законопроект с поправками в закон «О библиотечном деле» внесли члены этого комитета в конце марта. Они предложили наделить Минкульт правом утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках изданий под авторством людей, включенных в реестры иноагентов, террористов и экстремистов.

Разработчиков проекта возмутило, что книги иноагентов остались на полках библиотек. По их мнению, доступ к ним нужно ограничить.

«Таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», - заявили депутаты в пояснительной записке.

Комитет одобрил законопроект. Депутаты рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

Писатель Сергей Лукьяненко призвал вводить такие ограничения с осторожностью. Он предупредил, что запрет может вызвать обратный эффект - всплеск интереса к книгам иноагентов.

Книги Законы Госдума РФ Иноагенты
18 июня 2024, 20:04
Путин назвал любимых классических композиторов
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин признался в любви к творчеству Петра Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Своими музыкальными предпочтениями глава государства поделился во время общения с учениками Высшей школы музыки имени Босикова в Якутске, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.

«Русская классика - Чайковский, конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», - ответил он.

Путин добавил, что ему также нравится слушать композиции Франца Шуберта.

Глава государства прибыл в Якутию на Ил-76. Он уже побывал на стадионе «Туймаада» и пообщался жителями Якутска. Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что после президентского рукопожатия не будет мыть руки.

Владимир Путин

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