15 апреля 2024, 15:01

Умер композитор Ричард Горовиц

Читайте нас в: Google Новости

Американский композитор Ричард Горовиц, специализировавшийся на музыке к кинофильмам, умер 13 апреля в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание ASNA со ссылкой на близких артиста.

Причины смерти композитора не уточняются.

Ричард Горовиц родился в 1949 году в городе Буффало в США. Он приобрел известность благодаря работам над фильмами «Атлантида», «Три сезона», «Каждое воскресенье», «Тень Фараона» и «Тобрук». В 1991-м артист получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший саундтрек» за музыку к драме «Под покровом небес».

Помимо этого, Горовиц написал музыку к российско-украинской драме «Матч» с актером Сергеем Безруковым.

США Фильмы Музыка Премия Золотой глобус
15 апреля 2024, 13:46
Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой в день ее рождения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У советского композитора Раймонда Паулса с певицей Аллой Пугачевой были непростые отношения и даже конфликты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэтра, во время совместной работы между ним и артисткой часто возникали разногласия. Пугачева обижала Паулса, после крупных ссор они могли подолгу не общаться.

Однажды звезда закатила скандал из-за текста песни «Еще не вечер»: она усмотрела в нем намек на скорое завершение своей карьеры. Композицию стала исполнять певица Лайма Вайкуле.

Композитор даже вспомнил, как примадонна не пригласила его на выступление. При этом артистка не постеснялась исполнять его произведения.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», - поделился Паулс.

Сегодня композитор не держит зла на певицу. По его словам, к сложному характеру Пугачевой за долгие годы знакомства он уже привык.

«Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», - констатировал Паулс.

Сегодня, 15 апреля, примадонна отмечает 75-летний юбилей. В преддверии дня рождения Пугачева выпустила новую песню.

Алла Пугачева Раймонд Паулс Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 13:02
Жена Михаила Круга увеличила гонорар за выступление втрое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жена покойного шансонье Михаила Круга увеличила гонорар втрое, а сын знаменитого исполнителя Александр Круг поднял цену на концерты почти в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ноябре сын известного шансонье готов был выступать на корпоративных мероприятиях за 400 тысяч рублей. Он предлагал исполнить пять хитов своего отца и собственные композиции. За дополнительную плату в 1,3 миллиона рублей на сцену могла выйти и Ирина Круг, чтобы исполнить песни вместе с сыном.

Теперь стоимость выступления Александра составляет 700 тысяч рублей, а гонорар жены легендарного певца вырос до четырех миллионов рублей.

Причем рост популярности Александра можно объяснить его участием в телевизионных проектах. Сыну шансонье удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Причина повышения стоимости выступлений Ирины Круг осталась неизвестной.

Спрос на выступления семьи Круга остается высоким. Ближайшее «окошко» есть только 1 августа.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 12:40
«Слишком крикливо». Шуфутинский раскритиковал песни Успенской
Читайте нас в: Google Новости
Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что артистка Любовь Успенская поет слишком крикливо. Свое мнение он высказал в эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что артистка Любовь Успенская поет слишком крикливо. Свое мнение он высказал в эфире шоу « Три аккорда » на Первом канале.

В качестве судей приняли участие такие звезды, как Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Сергей Трофимов. В последнем эпизоде программы они должны были оценить новый трек Виктора Салтыкова под названием «Скажи нет».

Первым свое впечатление от песни поделилась Успенская, отметив, что песня прозвучала излишне эмоционально и крикливо. Михаил Шуфутинский не согласился с мнением Успенской и напомнил, что крикливость характерна и для ее исполнения.

«Любушка, тебе ли не знать о крикливости? Это крик души. Это и есть шансон», - отметил исполнитель.

Шуфутинский добавил, что исполнители шансона не задумываются над техникой пения. По его словам, важнее всего - донести эмоции и «зацепить» слушателя за душу.

Недавно артист рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену. Супруга шансонье Светлана Юразова моложе него на 30 лет.

Первый канал Песни Музыка Любовь Успенская
15 апреля 2024, 11:11
Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в ремейке «Золотого ключика»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» — ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили «Ведомости» со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.

Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» - ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили « Ведомости » со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.

Актриса Вита Корниенко, которой сейчас 13 лет, сыграет Буратино. На её счету уже более 100 ролей в кино. Виктория Исакова, получившая известность по сериалу «Эпидемия», воплотит образ лисы Алисы, а роль Мальвины исполнит Анастасия Талызина, блиставшая в фильме «Воздух». Также в картине снимется Марк Эйдельштейн в роли Артемона, и Рузиль Минекаев - в роли Арлекина.

По словам режиссера, в «Буратино» прозвучит знаменитая песня из старой экранизации, но в новой аранжировке Рыбникова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарёв, известный по франшизе «Лед», фантастике «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Компания «Водород», работающая над «Буратино», также занимается производством таких фильмов, как фантастический экшн «Сто лет тому вперёд» и семейная картина «Приключения Электроника».

Ранее Бондарчук признался, что всегда мечтал снимать фантастику. Он добавил, что его с детства увлекали писатели этого жанра.

Кино Картины Фильмы Россия Актеры

Новости по теме