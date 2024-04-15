Умер композитор Ричард Горовиц

Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» — ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили «Ведомости» со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.
Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» - ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили « Ведомости » со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.
Актриса Вита Корниенко, которой сейчас 13 лет, сыграет Буратино. На её счету уже более 100 ролей в кино. Виктория Исакова, получившая известность по сериалу «Эпидемия», воплотит образ лисы Алисы, а роль Мальвины исполнит Анастасия Талызина, блиставшая в фильме «Воздух». Также в картине снимется Марк Эйдельштейн в роли Артемона, и Рузиль Минекаев - в роли Арлекина.
По словам режиссера, в «Буратино» прозвучит знаменитая песня из старой экранизации, но в новой аранжировке Рыбникова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарёв, известный по франшизе «Лед», фантастике «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Компания «Водород», работающая над «Буратино», также занимается производством таких фильмов, как фантастический экшн «Сто лет тому вперёд» и семейная картина «Приключения Электроника».
Ранее Бондарчук признался, что всегда мечтал снимать фантастику. Он добавил, что его с детства увлекали писатели этого жанра.