Умер художник Валерий Чтак

С 34 лет Чтак страдал от рассеянного склероза, а недавно у него обнаружили рак.

«К сожалению, онкология, с которой он долго боролся, победила. Соболезную родным и близким», - написала она.

Валерий Чтак родился 25 августа 1981 года в Москве. Он создал художественное оформление для фильма «Тряпичный союз». В 2016 году вошел в десятку рейтинга «Топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве» по мнению журнала «Артгид» и в рейтинг «Топ-10 +1 и 50: самые заметные молодые художники» от Art Newspaper Russia. Кроме того, он основал рок-группу Sthow’s Seths.