23 мая 2024, 14:28

Умер художник Валерий Чтак

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Российский концептуальный художник Валерий Чтак умер в возрасте 42 лет от рака. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале.

С 34 лет Чтак страдал от рассеянного склероза, а недавно у него обнаружили рак.

«К сожалению, онкология, с которой он долго боролся, победила. Соболезную родным и близким», - написала она.

Валерий Чтак родился 25 августа 1981 года в Москве. Он создал художественное оформление для фильма «Тряпичный союз». В 2016 году вошел в десятку рейтинга «Топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве» по мнению журнала «Артгид» и в рейтинг «Топ-10 +1 и 50: самые заметные молодые художники» от Art Newspaper Russia. Кроме того, он основал рок-группу Sthow’s Seths.

Рейтинги Художники Россия Рак Онкология Москва
23 мая 2024, 13:19
Юлия Меньшова вернется на телевидение с новым шоу
РИА «Новости»
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Телеведущая Юлия Меньшова решила вернуться на телеэкраны после перерыва в пять лет. Она будет вести новое шоу на канале «Домашний» и брать интервью у знаменитостей. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Раньше театральная актриса и телеведущая работала на Первом канале и вела популярные передачи, такие как «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». Однако после ухода с канала она успешно преподавала курс своего покойного отца во ВГИКе и запустила свой проект на YouTube.

Премьера ее новой программы запланирована на 8 июня в 23:00 по московскому времени. Подробности своего возвращения и другие детали о новом шоу Меньшова пока не раскрывает.

Ранее шоу американского ведущего Такера Карлсона появилось на российском телевидении. В эфире будут транслировать старые эпизоды проекта TUCKER с озвучкой на русском языке.

Премьеры Интервью YouTube Телевидение
23 мая 2024, 11:21
Роман Костомаров получил премию Художественного театра
Global Look Press
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На Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра. Ими стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и балерина Ева Сергеенкова, сообщило РИА «Новости».

«Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», - заявила в видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.

Церемония награждения прошла в среду, 22 мая. Премия нацелена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет.

Артистка Елизавета Пахомова победила в номинации «Опера». Лауреатом в номинации «Балет» стала Ева Сергеенкова за роль в спектакле «Жизель» Большого театра. Писательница Александра Шалашова получила премию за достижения в области литературы за роман «Камни поют».

Дирижеру Федору Безносикову присудили премию в номинации «Классическая музыка». Композитор Сергей Шестаков победил в номинации «Современная академическая музыка».

Во вневозрастной номинации «Без комментариев» награду получил фигурист Роман Костомаров.

«Мы будем ее вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях», - объяснил на церемонии член жюри и художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Кроме того, в номинации «Кино» лауреатом стал актер Рузиль Минекаев за роль в сериале «Слово пацана». Актрису Ксению Трейстер отметили наградой в номинации «Театр» за роль в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос» получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о социалистической Германии.

Награды Сериалы Россия Театры Актеры Роман Костомаров
22 мая 2024, 21:29
Программу «Петербургских сезонов» презентуют в Москве 23 мая
РИА «Новости»
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В Москве 23 мая организуют презентацию программы IV Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны». Она состоится на площадке пресс-центра ТАСС.

Ведущие учреждение культуры Санкт-Петербурга подготовили для гостей и участников ПМЭФ-2024 яркие программы. На презентации также расскажут об уникальных экскурсиях, кинопоказах и выставках, которые состоятся в рамках фестиваля.

Участие в пресс-конференции 23 мая примут глава Минкульта Ольга Любимова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова. Специальным гостем мероприятия станет музыкант и композитор Игорь Бутман.

Гостей будут ждать к 11:00 на Тверском бульваре, 2.

Москва ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 18:40
Критик назвал идеальную кандидатуру на роль Жириновского в новом сериале
Global Look Press
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Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что воплотить на экране образ основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет непросто, поскольку он был уникальной личностью. В интервью для NEWS.ru эксперт отметил, что в сериале крайне важно точно передать интонации и голос политика и в российском кинематографе это под силу лишь народному артисту России Сергею Безрукову.

«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», - сказал он.

Критик отметил, что играть политика придется с пластическим гримом на лице. Это еще сильнее осложнит задачу артиста, которого отберут на эту роль. Кроме того, важно передать речь покойного лидера ЛДПР.

«Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в „Куклах“. Жириновского Безруков еще не играл», - пояснил Шпагин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего сериала о Жириновском. Актерский состав пока неизвестен.

Сериалы Актеры Владимир Жириновский ЛДПР

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