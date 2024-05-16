Умер художник Сергей Андрияка
Не стало народного художника России Сергея Андрияки. Ему было 65 лет. О его смерти сообщил Telegram-канал Shot.
«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», - сказано в публикации.
Обстоятельства случившегося неизвестны.
Леваков появился на свет в 1947 году в Ленинграде. В 1974 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а потом стал служить в Театре имени Ленсовета.
За свою карьеру артист снялся в более 80 проектах, он сыграл в детективных сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В 1993 году Левакова удостоили звания заслуженного артиста страны, а в 2008 году он стал народным артистом России.
Участница шоу «Голос» имеет за плечами богатый опыт участия в Евровидении. Она выступала в роли бэк-вокалистки. Вместе с Димой Биланом она представляла Россию в Афинах, с Димой Колдуном - Белоруссию в Финляндии. Кроме того, певица поддерживала Еву Ривас, выступающую за Армению, на сцене Осло, а в 2008 году пела с Ани Лорак в Сербии за Украину.
«Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы - все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», - рассказала Мерабова.
Артистка также вспомнила о конкурсе 2014 года в Копенгагене, когда победу одержал Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст. Вышедший на сцену в образе бородатой женщины австрийский певец вызвал бурные дискуссии. Мерабова выразила свое недовольство такими номерами, назвав их аморальными.
«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном», - заявила она.
По мнению артистки, конкурс стал абсолютно политизированным.
Так же считает певица Юлианна Караулова. Она назвала Евровидение конкурсом «на любителя».
Манро умерла в ночь на вторник, 14 мая, в доме престарелых в канадской провинции Онтарио. Издание уточнило, что писательница не менее 10 лет страдала деменцией.
Элис Манро родилась 10 июля 1931 года. Она начала сочинять рассказы еще в подростковом возрасте. Писательница стала первой канадкой, получившей Нобелевскую премию по литературе как «мастер современного рассказа». Также в 2009 году она стала лауреатом Международной Букеровской премии.
По словам артиста, он решился переделать документы и взять фамилию Мартынов не из-за ассоциаций с персонажем-ботаником из сериала, а чтобы подчеркнуть родовую принадлежность.
«Фамилия Мартынов - это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть», - сказал актер.
По его словам, это решение стало для него стартом нового этапа саморазвития. Он почувствовал себя более уверенно.
Мартынов также добавил, что в актерской карьере ему сильно помогло изучение психологии, несмотря на то, что он не получил диплом. В настоящее время он совершенствует навыки сценической огневой подготовки и обучается правильному обращению с оружием для работы на съемочной площадке.
Ранее стало известно, что актер Виталий Гогунский вернется в сериал «Универ». В новом проекте он снова сыграет Эдуарда Кузьмина.